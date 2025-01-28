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「冬花盛開」藝術展 感念曾貴海催生衛武營都會公園

中央社／ 高雄28日電
「衛武營藝術村-WeR」駐村藝術家2024年底推出聯展「冬花盛開」，致敬已逝醫師、詩人曾貴海，「衛武營藝術村-WeR」執行長陳姿仰（圖）說，曾貴海催生衛武營都會公園，而今駐村藝術家以此感念，相信他在天之靈會很開心。中央社
「衛武營藝術村-WeR」駐村藝術家2024年底推出聯展「冬花盛開」，致敬已逝醫師、詩人曾貴海，「衛武營藝術村-WeR」執行長陳姿仰（圖）說，曾貴海催生衛武營都會公園，而今駐村藝術家以此感念，相信他在天之靈會很開心。中央社

衛武營藝術村-WeR」駐村藝術家在去年年底推出駐村藝術家聯展「冬花盛開」，致敬已逝詩人醫師曾貴海，「衛武營藝術村WeR」執行長陳姿仰說，曾貴海催生公園，而今駐村藝術家以此感念，相信他在天之靈會很開心。

曾貴海在去年8月病逝，他的身分不只是醫師、作家、詩人，更是長年關注環保、人權等議題的社運先鋒，他也是高雄衛武營都會公園的催生者。陳姿仰說，年輕時跟著曾貴海參與這些社會運動，他離世的消息傳出後，她才發現好久沒找他聊聊，非常難過。

「冬夜花，如同希望之光，為每吋土地帶來不一樣的生命。」陳姿仰說，藝術家帶著創作向曾貴海醫師致敬，希望冬花不僅「夜」開，藝術創作更進一步「盛」開。冬夜的花朵，悄然綻放，無聲卻深刻而充滿魅力。

陳姿仰表示，藝術家在城市的一隅創作，用魔法為原有的土地帶來心意與希望，用獨特的創作手法傳遞理念。每一件作品不僅是創作展現而已，更是對自然與生命，以及為這片土地努力的人致上敬意。

聯展作品以環保為題，主要以木板、枯枝、竹子、竹片、紙漿等自然或再生媒材創作，表現藝術與生態交織的可能性，饒富童趣、奇幻的環境裝置。

藝術家說，此次展覽名稱也是為了紀念詩人醫師曾貴海，曾貴海是衛武營都會公園推手，他的創作 「冬夜花，如同希望之光，為每吋土地帶來不一樣的生命」成為此次聯展概念。

此外，「衛武營藝術村-WeR」今年1月也推出「冬花盛開-沐森藝術節」，結合劇場、藝術導覽、藝術品市集、表演藝術、詩聚會等元素，讓民眾以多元方式體驗藝術。

「衛武營藝術村-WeR」也打造靜態的「唯有堅持」懷念詩人醫師曾貴海專區，展間中放置曾貴海的多本創作，讓觀展民眾更了解曾貴海的故事。

曾貴海 藝術家 衛武營

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