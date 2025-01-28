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森林裡的藝術村 「衛武營藝術村-WeR」將藝術生活化

中央社／ 高雄28日電
位於高雄市衛武營都會公園內的「衛武營藝術村-WeR」，前身為國軍三連棟軍營R棟，走進衛武營都會公園，矮房建築物旁的彩色「獨角獸」藝術裝置相當吸睛，是由藝術家王國仁以枯木打造而成。中央社
位於高雄市衛武營都會公園內的「衛武營藝術村-WeR」，前身為國軍三連棟軍營R棟，走進衛武營都會公園，矮房建築物旁的彩色「獨角獸」藝術裝置相當吸睛，是由藝術家王國仁以枯木打造而成。中央社

高雄市衛武營不只有國家級的國家藝術文化中心，在衛武營都會公園內還有「衛武營藝術村-WeR」，結合表演與視覺藝術，公園裡的裝置藝術拉近藝術與民眾的距離，也為森林綠意增添活力。

「衛武營藝術村-WeR」在2022年成立，所在空間前身為國軍三連棟軍營R棟，「WeR」除了保留衛武營台語諧音，也保留歷史上R棟的R。也是國內少數以表演藝術與視覺藝術跨域結合的藝術村，常態舉辦展覽、工作坊、課程、展演等藝術創作項目。

走進衛武營都會公園，遠遠就被矮房子建築物旁的彩色「獨角獸」大型藝術裝置吸引，越走越近才發現這隻獨角獸是樹枝組成的，由藝術家王國仁以枯木打造而成。

王國仁曾在2023年以枯木製成「神鹿」，後來作品被颱風摧毀，他不只再次修復「神鹿」，還多做出相當吸睛的「獨角獸」。王國仁的媒材就是衛武營公園內掉在地上的枯木，他說自己只撿地上的，那是老天爺給的禮物。

在「獨角獸」旁的木船與外星人也同樣吸引目光，裝置作品木船名為「每個人都是一艘船」，藝術家陳彥名以木板、枯樹枝，和各種掉落種子、果實做成。

陳彥名以衛武營公園盎然的綠景為創作靈感，他表示，在這片大綠景裡陸上行舟，船上負載著山、島，還有人的故事，「一個人就是一座島」、「每個人都是一艘船」，越過大海，透過漂浪的旅行彼此拜訪。海上的航行曠時費日，好比人生過程階段間出現的空窗期，在下一段旅程前必須享有的孤寂。

駐村藝術家的各式作品為公園綠意增添藝術氣息，藝術家們製作過程中更讓早晚在公園中運動中的民眾多了不少樂趣。「衛武營藝術村WeR」執行長、南風劇團團長陳姿仰說，藝術家在戶外創作時，常有民眾會問「你是在做什麼？」這些互動讓藝術自然存在生活中，也讓民眾體會藝術其實離每個人都很近。

衛武營藝術村資料指出，WeR基地經半年規劃改建，除了南風劇團外，目前有林純用、王國仁、何佳真、賴新龍、邱筱惠、陳彥名、王阿輝、連宏珠共8名長駐藝術家。另有舞蹈教室排練室、藝術推廣教室、研習空間、展覽空間等空間開放租用。

整體規劃以實驗性及跨界創作為主軸，將為社區帶來日常藝術的充沛養分，為衛武營創造更多元豐富的藝術風貌。近日展廳更有北高雄社區大學「繪形繪色進行曲」油畫班、粉彩班聯合成果展。

獨角獸 藝術家 衛武營

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