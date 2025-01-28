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屏東餐飲業夫妻 除夕發愛心飯湯

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣屏東市餐飲業者賴建中、林靜如夫妻10多年前人生低谷時曾受幫助，創業後決心回饋，期許當個手心向下的人，連4年在除夕準備500份愛心飯湯給街友或獨居長輩；他說，今一早會開始張羅，主要在屏東公園定點發放。

針對關懷街友，屏縣府社會處指出，屏東列冊街友約70人，遊民收容所流星家園可安置16名街友，每日皆有發放餐食、定期提供日常生活用品，年節時有應景活動，日前席開6桌吃團圓飯，近日冷氣團來襲，啟動低溫關懷，提供禦寒物資、發放住宿券，鼓勵街友入住旅館度寒冬。

賴建中回憶，10多年前跟妻子遭遇人生低谷，他因工受傷，一度行走困難，沒有收入，開刀治療後漸漸復原，並跟妻子一起接手小吃餐飲店創業，隨著營運上軌道，兩人希望能回饋社會；林靜如說，低潮時有受到貴人相助，「記得被人幫助的溫暖感動，也期許自己要能當手心向下的人」，決定除夕夜準備飯湯給遊民。

愛心飯湯由林靜如掌廚，她說，準備的料有櫻花蝦、香菇絲、花枝、杏鮑菇等，一早6點就開始張羅，煮好後再由其他夥伴們幫忙分裝發送；由於往年起初沿街發送效果不佳，改採定點在屏東公園定點發放，議員陳揚也會幫忙，今年另有100份提供給獨居長輩、有些則送到流星家園遊民收容所。

「這不是一個人功勞，是匯聚大家愛的力量！」賴建中說，有些廠商得知他們在做愛心飯湯，會贊助材料，還有人幫忙分裝、提供烹煮器具，只要有能力會繼續做下去，形成善的循環。

屏東縣 愛心 街友

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