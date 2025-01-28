高市運用AI平台 交通壅堵有解

高雄市政府分析春節期間旅遊高峰落在初二至初三，陳其邁昨視察交通局智慧運輸中心指出，市府正與NVIDA（輝達）、鴻海等合作「智慧高雄燈塔計畫」，將利用生成式AI的平台及算力，解決交通及跨局處的問題。

智慧運輸中心近年導入AI技術於城市交通管理作業，依據歷年車流大數據資料，分析預測市區幹道與景點的車多時段；交通局指出，春節旅遊高峰落在初二至初三，預估流量較一般假日增加10％至15％，國一岡山交流道以南到台88線道路及各觀光景點將湧入大量人潮。

陳其邁會同議長康裕成到智慧運輸中心致贈加菜金，感謝值勤人員24小時全年無休。陳其邁說，數位孿生（Digital twin）及「智載天下：生成式AI賦能智慧城市研訓計畫－智慧城市CityGPT計畫」是兩大計畫，可模擬不同路況、天氣、車流量，預測潛在的壅堵風險點並提前調度。

陳其邁也說，高雄是首個運用生成式AI的平台與算力，來建構數位孿生模型，解決交通或跨局處問題的城市，待CityGPT平台建置，各局處的應用服務都可在上面建構。

市議員白喬茵說，目前全台尚未有全力發展生成式AI，甚至是往主權式AI發展的城市治理模式，高雄若能取得一席之地是值得期待的好事，但推行的過程中，應有相關法規的配套及對於數據不準確性的因應、數據隱私的保護，並有妥善規畫資源分配的能力，才能確保這些科技真正服務於民。

市議員張博洋說，交通工程結合最新的AI運算是必然趨勢，這類計畫無法靠市府自己完成，需要中央預算的挹注，但現在很多預算被刪除，會讓人擔心執行中的計畫有斷炊危機。