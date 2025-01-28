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吉伊卡哇萌翻愛河 攤販賣盜版貨
警方表示，鹽埕警分局前晚已接獲吉伊卡哇的授權代理商三貝多股份有限公司報案，展示期間，代理商、高流及觀光局將和警方一起在現場稽查，以杜絕盜版品。
高雄去年新春期間辦黃色小鴨展造成旋風，今年改與人氣IP吉伊卡哇聯名，吉伊卡哇、兔兔烏薩奇、小八貓現身愛河灣，吸引許多遊客朝聖。為滿足粉絲收藏需求，日本官方在高雄流行音樂中心設快閃店銷售周邊商品，不過周遭也出現流動攤販，兜售未獲授權的二創商品，從50元髮夾到150元娃娃或髮箍都有，買氣不差。
遊客觀察發現，許多販售盜版商品的攤販刻意戴墨鏡或口罩，大多用大布袋或木盒攜帶商品，分布在人潮聚集處向遊客兜售。若有工作人員上前勸導，攤販會暫時離開躲避風頭，不久後又換位置繼續營業，效果有限。
活動會場出現大量盜版商品引發熱議，市民紛留言說「很殺風景」、「就跟去年黃色小鴨差不多」、「攤商都是邊躲警察邊賣，僅驅離未開罰」、「丟臉死了」、「警察無作為」、「期待檔期結束整包100元出售」。
觀光局呼籲民眾尊重著作權，強調高流音浪塔一樓已設置商品快閃店，將會同警方取締流動攤販，扣押侵權物品。局長高閔琳說，高雄市府取得授權製作冬日遊樂園吉伊卡哇高雄版限定商品，16號碼頭兔兔氣膜旁邊設銷售點，販售毛巾、杯墊及T恤等商品。
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