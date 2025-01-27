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南橫公路最美學校 高雄桃源國中復育梅花盛開

中央社／ 高雄27日電

高雄市桃源區桃源國中3年前由校長陳世明帶領，展開校園綠美化，成功復育數十棵梅花，搭配周遭盛開櫻花及覓食紫斑蝶等，成為南橫公路上最美學校，農曆新年期間獲民眾探訪。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，桃源國中3年前由校長陳世明帶著學校熱愛植栽的師長們，開始校園綠美化運動，由陳世明負責種植蘭花、鹿角蕨等，護理師洪韻美專注種植開花植物，人事主任鍾昭蓉培栽種子，國文領域老師范志雄種植一系列多肉植物，在4人綠美化小組分工努力下，校園洋溢多樣色彩。

教育局表示，陳世明3年前也在校園中種植30棵梅樹，最近氣候寒冷，梅花紛紛開花，校園周邊櫻花也盛開，放眼望去相當美麗，另外，校園內也種植一系列蜜源植物，吸引紫斑蝶、青斑蝶來訪，形成學校另一個特色。

教育局指出，成功復育的各種開花植物點綴校園，成為名副其實的「世外桃源」，是許多當地人口中到訪的秘境，隨之而來的多種美麗蝴蝶、鳥類與生物孕育其中，也成為學生最佳學習的天然生物教室。

校園 桃源 綠美化

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