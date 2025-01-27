走過人生低潮 受幫助屏東餐飲業者夫妻連4年除夕發愛心飯湯

明天是除夕，屏東市一家餐飲業者賴建中、林靜如夫妻，人生低谷時曾受到幫助，創業後決心回饋，期許當個手心向下人，連4年在除夕當天準備愛心飯湯給街友或獨居長輩，也號召許多人響應，貢獻一己之力。

賴建中說，10多年前，當時他跟妻子遭遇人生低潮，他因工受傷，躺在病床上，行走困難，一度沒有收入，後來開刀治療，身體漸復原，也跟妻子一起創業開設小吃餐飲店。

隨著小吃店營運上軌道後，賴建中跟妻子林靜如發起愛心飯湯回饋社會，林靜如說，低潮時受貴人相助，記得被人幫助的溫暖感動，也期許自己要能當手心向下的人，除夕夜準備500份愛心飯湯。

愛心飯湯由林靜如掌廚，林靜如說，準備的料一點不馬虎，有櫻花蝦、香菇絲、花枝、杏鮑菇等，除夕一早就開始張羅，煮好後再由其他夥伴們幫忙分裝發送，在寒冷冬夜品嘗熱呼呼的飯湯。

賴建中說，一開始發放時沿街發送，後來發現不太理想，改採定點，議員陳揚也幫忙在屏東公園定點發放，今年也有100份提供給獨居長輩，也有些會送到流星家園遊民收容所。

「這不是一個人功勞，是匯聚大家愛的力量！」賴建中說，有些廠商得知他們在做愛心飯湯，也會贊助材料，也有人幫忙分裝，提供烹煮器具，這些都需要大家的力量，未來只要有能力也會繼續做下去，形成善的循環。