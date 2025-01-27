南部強震關懷 小年夜芥菜種會為甲仙災民暖心圍爐
接連地震讓災民難以過年，高雄市甲仙區鄰近台南玉井，受嘉義地震影響，多戶受災、停電且房屋內部損毀。基督教芥菜種會今天中午在甲仙區舉辦新春圍爐，陪伴60位長者及受災家庭感受到節日的溫暖與社會的關懷。甲仙區大田里里長張琪說，基督教芥菜種會是災後第一個進到甲仙區的社福組織，「感謝團隊給予我們的支持與幫助」。
1月21日的嘉義強震重創高雄市與台南市等緊鄰震央的地區。芥菜種會在震災發生後第一時間，啟動全球防救災團隊與生活物資供應中心，將即食食品、成人紙尿褲及防災隨身包等物資迅速送往台南市楠西和玉井等地避難所。
今天小年夜，芥菜種會執行長李肇家與防救災團隊，以及多年來芥菜種會在高雄湖內區推動防救災工作的團隊，一同進入甲仙區關山里、錫安里和大田里，關懷受災家庭。
「我現在洗澡都覺得好害怕」小馨（6歲）見到社工，仍驚魂未定地說。走進小馨的家，昏暗的走道與牆壁上的龜裂痕跡讓人怵目驚心。浴室因地震受損，裂縫蜿蜒延伸，成為地震後居民生活的真實寫照，也突顯出災後重建的迫切需求。
一位甲仙災民說，挺過921和0206台南地震，但「這次沒挺過」。以芋冰聞名的甲仙，自莫拉克颱風後，每逢南橫道路中斷，在地經濟便面臨重創。而此次嘉義地震，許多居民表示，住在甲仙數十年，從未經歷過如此劇烈的地震。如今正值年節，居民一邊忙著過年準備，一邊整理震後家園，無奈與疲憊的神情難以掩飾。
芥菜種會執行長李肇家說，這次團圓圍爐，象徵平安的開始，及對未來的盼望。芥菜種會與湖內社區攜手持續關懷災民需求，現場為災民發放紅包，送上祝福，並祈禱為他們帶來心靈的安慰。
今年芥菜種會在全台舉辦21場認養家庭的新春圍爐活動，也特別在高雄市甲仙區大田社區發展協會，為災民預備圍爐年菜，並讓災民能感受到年節的溫暖陪伴。芥菜種會持續評估受災家庭需求，將募集水塔、生活物資及家電，幫助家庭儘早恢復生活。
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