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影／高雄導入AI科技分析蛇年春節車潮 初二至初三旅遊高峰

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁與高雄市議會議長康裕成、立法委員黃捷，今天前往交通局智慧運輸中心視察。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁與高雄市議會議長康裕成、立法委員黃捷，今天前往交通局智慧運輸中心視察。記者王勇超／攝影

高雄市長陳其邁今天到交通局智慧運輸中心視察。陳其邁說，今天中午過後開始會有大量的車流返鄉，市府利用智慧運輸中心的各項AI分析車流，讓交通更加順暢。陳其邁也首度公開透露，高市府與NVIDA及鴻海正在合作智慧城市專案計畫，將建置與利用生成式AI的平台及算力，以解決交通及跨局處的問題。

高雄市在今年春節連假期間活動滿檔，高雄市交通局智慧運輸中心近年導入AI技術於城市交通管理作業，依據歷年車流大數據資料，分析預測市區幹道與景點車多時段。交通局指出，春節期間旅遊高峰落在初二至初三（1月30日、31日），預估流量較一般假日增加約10%~15%。

高雄市長陳其邁與高雄市議會議長康裕成、立法委員黃捷，今天前往交通局智慧運輸中心視察，陳其邁與康裕成致贈加菜金，感謝值勤人員24小時全年無休服務，並上線警察廣播電台，在空中向聽眾朋友拜年，鼓勵市民朋友出遊搭乘公共運輸工具，安全又省力。

據了解，高雄市政府為了建立屬於高雄自己的主權AI系統，展現高雄在城市管理上的主動與創新，運用應用力、算力、整合力與人力四力齊發，引領AI生態發展，正在執行「智慧高雄燈塔計畫」並與國內外頂尖企業合作，由企業支援先進技術，讓高雄成為台灣首個城市級生成式AI應用平台。

陳其邁今天參訪智慧運輸中心時透露，高雄市政府正在進行2個智慧高雄燈塔計畫，分別是「數位孿生（Digital twin)計畫」計畫，及「智載天下：生成式AI賦能智慧城市研訓計畫-智慧城市CityGPT計畫」，可模擬不同路況、天氣、車流量，預測潛在的擁堵風險點並提前調度。

陳其邁說，數位孿生（Digital Twin)資料量大，如果用一般的算力來跑，大概兩三個路口就掛了。高雄是第一個城市，用生成式AI的平台與算力，來建構數位孿生模型，解決交通或是跨局處的問題。

「一張影像告訴我們的，不會只有交通的問題」陳其邁強調，有時會有公路，有時是其他的、緊急救護，或淹水等不同狀況，等平台建置好之後，各局處的應用服務都可以在CityGPT平台上建構，「這個是現在跟NVIDA及鴻海正在合作的智慧城市專案計畫」。

陳其邁今天參訪智慧運輸中心時透露，高雄市政府正在進行智慧高雄燈塔計畫，可模擬不同路況、天氣、車流量，預測潛在的擁堵風險點並提前調度。記者王勇超／攝影
陳其邁今天參訪智慧運輸中心時透露，高雄市政府正在進行智慧高雄燈塔計畫，可模擬不同路況、天氣、車流量，預測潛在的擁堵風險點並提前調度。記者王勇超／攝影

朋友 陳其邁

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