聽新聞
0:00 / 0:00
陳菊小年夜仍未出院 陳其邁：目前花媽復原狀況非常好
監察院長陳菊去年底感冒到高醫就診，同時安排例行健檢，在右側腎臟發現腫瘤進行手術，不料出院前發生左側腦血管阻塞，幸好黃金時間內妥善處置，危機及時化解。高雄市長陳其邁今天說，陳菊雖仍住院中，但復原狀況非常好，也逐步在復健，大家可以放心。
明天就是除夕夜，陳菊仍在高醫住院。陳其邁今天上午接受訪問時表示，我們都非常關心花媽陳菊的身體健康狀況，也祝福她能夠早日恢復健康，我們也會跟院方保持聯繫。
陳其邁說，就他的了解，目前「花媽的復原狀況非常好」，也逐步在復健當中，也請關心陳菊健康的市民朋友大家可以放心。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院上月27日透過新聞稿說明陳菊病況。高醫說，陳菊日前因感冒至高醫就診，順便安排例行性健康檢查。檢查過程中，高醫團隊發現她的右側腎臟有一約3.5公分腫瘤，雖未出現任何不適症狀，但進一步評估後，建議陳菊採取早期介入治療。
高醫表示，陳菊在上月21日接受精密的達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好，第2天即可自行下床活動，原計劃於術後3至5天出院。但在預計出院前一天早上，陳菊突感右下肢無力。
高醫迅速組成跨科別專業團隊，在1小時內迅速完成檢查，確認為左側腦血管阻塞，並立即展開治療。高醫強調，因在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言