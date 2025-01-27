陳菊小年夜仍未出院 陳其邁：目前花媽復原狀況非常好

監察院長陳菊去年底感冒到高醫就診，同時安排例行健檢，在右側腎臟發現腫瘤進行手術，不料出院前發生左側腦血管阻塞，幸好黃金時間內妥善處置，危機及時化解。高雄市長陳其邁今天說，陳菊雖仍住院中，但復原狀況非常好，也逐步在復健，大家可以放心。

明天就是除夕夜，陳菊仍在高醫住院。陳其邁今天上午接受訪問時表示，我們都非常關心花媽陳菊的身體健康狀況，也祝福她能夠早日恢復健康，我們也會跟院方保持聯繫。

陳其邁說，就他的了解，目前「花媽的復原狀況非常好」，也逐步在復健當中，也請關心陳菊健康的市民朋友大家可以放心。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院上月27日透過新聞稿說明陳菊病況。高醫說，陳菊日前因感冒至高醫就診，順便安排例行性健康檢查。檢查過程中，高醫團隊發現她的右側腎臟有一約3.5公分腫瘤，雖未出現任何不適症狀，但進一步評估後，建議陳菊採取早期介入治療。

高醫表示，陳菊在上月21日接受精密的達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好，第2天即可自行下床活動，原計劃於術後3至5天出院。但在預計出院前一天早上，陳菊突感右下肢無力。