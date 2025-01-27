澎湖逾4萬斤米包龜亮相 體驗元宵乞龜文化

澎湖元宵重頭戲有「乞龜」活動，龍門觀音宮表示，今天有重達4萬7000斤的米包龜亮相，還背上100斤小米包龜和3隻尾隨的小龜，象徵一代傳一代，2月8日起至15日開放民眾乞求。

澎湖龍門觀音宮重達4萬7000斤的米包龜，廟方委由澎湖疊米龜團隊孫一中等人在長40尺、寬25尺的基座平台上堆疊，共使用3公斤和6公斤的包裝米多達1萬1100餘包，費時1天堆疊完成，市值逾新台幣200萬元。

澎湖龍門觀音宮總幹事楊昭武表示，觀音宮在14年前，首度堆疊1600斤米包龜，在元宵節3天乞龜活動中，供民眾來擲筊乞求，短短10餘年成長近30倍，幅度驚人，今年來到4萬7000斤，是澎湖最大的米包龜。

楊昭武表示，觀音宮重達4萬7000斤的米包龜，今年由4度乞得的澎湖旅外企業家呂瑞進所奉還，今年最特別的是還在龜甲上背著1隻100斤的小米包龜和尾隨3隻50斤的小龜，象徵米龜一代傳一代，綿延不斷，將在2月8日晚間舉辦開光點燈，開放民眾乞求，為元宵乞龜活動掀起高潮。

楊昭武表示，龍門觀音宮除了元宵乞龜外，農曆春節期間，在觀音菩薩文創園區內還安排有走春活動，民眾在過年期間前往過平安橋、乞求發財金、擲筊土魠魚與觀音菩薩金尊回家等活動。

澎湖全縣大小200多座宮廟，在元宵節都有各式傳統的乞龜習俗和猜燈謎等活動，澎湖疊米龜團隊孫一中等人，自連假起在全縣20餘座宮廟堆疊大小米包龜，從100斤至4萬7000斤，多達20餘隻，將在元宵節供民眾擲筊乞求。

觀光署澎湖國家風景區管理處所推出的「澎湖四季旅遊」系列活動，由「冬之訪古季」中的元宵乞龜專車率先登場，將分別前往廟宇主題龜、擲筊體驗、專業導覽，體驗澎湖道地乞龜文化，感受不一樣的傳統習俗及鄉土節慶活動，讓遊客在澎湖為新的一年祈福、歡喜度元宵。