攤販兜售盜版吉伊卡哇 陳其邁：著作權方已提告

高雄市政府今年春節期間舉辦高雄冬日遊樂園，與日本人氣IP「吉伊卡哇」聯名，吸引許多遊客朝聖，昨天遊客數最尖峰6萬6000多人，已是去年初三最高峰人數，但場外卻有許多攤販兜售盜版的吉伊卡哇商品，網友痛批「簡直是盜版天堂」。高雄市長陳其邁說，著作權方已提告，市府已請警方及消保官加強取締不法侵權行為。

2025高雄冬日遊樂園請來人氣IP吉伊卡哇(Chiikawa) 的3位小可愛「吉伊卡哇」、「兔兔 烏薩奇」、「小八貓」，吸引吉迷前來合影留念。但網友發現，冬日遊樂園周圍的愛河灣出現許多流動攤販，鎖定遊客銷售未獲合法授權的二創吉伊卡哇相關商品，從髮夾、娃娃到氣球都有，最便宜的只要50元。

儘管工作人員雖會勸離販售盜版吉伊卡哇商品的攤販，但效果有限，攤販通常暫時離開躲避風頭，或換個位置繼續營業。民眾拍下攤販的照片貼上網路，無奈表示「台灣辦活動，周邊就一堆這種攤販，很煞風景」，引起網友熱議。

網友說「就跟黃色小鴨差不多的意思」、「攤商都是邊躲警察邊賣，不過一樣僅驅離未開罰」、「正版的貴，有需當然就有供給」、「丟臉死了」。也有網友說「然後警察無作為」、「期待檔期結束整包100元出售」。

昨天上午開始，愛河灣周邊就出險許多販售盜版吉伊卡哇商品的攤販，他們多數帶著墨鏡、口罩遮臉，用布袋裝著盜版吉伊卡哇商品，找到人潮聚集處，較把盜版商品擺在木板或簡易攤架上展示。

許多家長會購買售價50元的盜版髮夾給孩童配戴；1個賣150元的盜版娃娃也有許多遊客購買。昨天下午高雄天氣突然轉冷，但盜版商品買氣依舊火熱，即使入夜後仍有許多攤販堅持留在愛河灣擺攤，絲毫不懼寒風。