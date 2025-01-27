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壽山首次昆蟲調查 多樣性最高月份在10、11月

中央社／ 中央社
壽山國家自然公園因頻繁的人為擾動等因素，為園區帶來許多外來植物，包括「珊瑚珠」等，均為近年新增的外來植物。（國家自然公園管理處提供）
壽山國家自然公園因頻繁的人為擾動等因素，為園區帶來許多外來植物，包括「珊瑚珠」等，均為近年新增的外來植物。（國家自然公園管理處提供）

壽山國家自然公園首度針對園區昆蟲進行普查與保育評估，民國112至113年調查發現，有242種為壽山的新紀錄種，而昆蟲多樣性最高月份在10、11月，並因人為干擾嚴重，外來種植物比例高。

壽山國家自然公園自100年11月1日公告成立後，迄今尚無專業研究團隊針對園區昆蟲進行普查與保育評估。內政部國家公園署國家自然公園管理處於112至113年委託國立中山大學生物科學系副教授顏聖紘團隊進行調查。

研究團隊先透過文獻探勘，發現自19世紀中葉至日治初期，壽山園區已有7目62科316屬412種昆蟲被採獲。而在此次調查前，先前研究便已陸續共記載14目134科530屬744種昆蟲。

自管處表示，此次計畫共採得17目148科494屬691種昆蟲，其中14目107科327屬449種過去已有人採過，此次研究中被再次採獲。另外有242種、分屬12目68科194屬為壽山的新紀錄種。

調查發現，昆蟲多樣性最高的月份在10、11月，這樣的波動或許跟降雨量及氣溫的變動有關。此外，壽山因為長期人為干擾嚴重，原生種植物與外來種植物的比例約為8:5，外來種比例很高。

研究指出，原生植物被原生昆蟲所利用的關係佔60%，外來昆蟲被原生昆蟲利用的關係則僅佔1%。另外，外來植物被外來昆蟲利用的關係亦僅佔1%。因為人為干擾，外來植物在壽山佔有高比例，但對植食性與訪花昆蟲關係上貢獻很少。

研究結果並顯示，壽山的植被經過長期人為干擾，砍伐、造林、綠美化、農業及遊憩等活動後，許多曾經記錄過的植物如今已逐漸稀少、甚至不復存在，取而代之的是更多外來植物，及森林林相趨於單純。

當林相結構改變後，目前壽山的植食性昆蟲也逐漸與過往有所差異。研究認為人為活動對於壽山昆蟲影響，已有顯著變化。自管處將此研究工作拍攝並剪輯成影片，即日起於壽山國家自然公園遊客中心播放，讓民眾更了解壽山生態。

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