壽山外來植物多 恐成原生態惡夢

壽山國家自然公園鄰近高雄市區，頻繁的人為擾動等因素，為園區帶來許多外來植物；最新調查指出，「珊瑚珠」及「錦屏粉藤」是近幾年新增的外來植物，將可能成為原生植物生態的一場惡夢。

壽山國家自然公園過去曾進行水泥開採，加上頻繁的人為擾動及有意及無意引入各式物種，為園區帶來許多外來植物，威脅原生植物的生長與存活。

內政部國家公園署國家自然公園管理處於民國112至113年委託國立中山大學生物科學系助理教授張楊家豪團隊進行外來植物全面調查，並對外來植物進行入侵性評估，透過長期監測及擬定外來植物管理測略，避免原生生態遭受持續破壞。

透過2年的全園區植物調查，壽山國家自然公園步道沿線共調查到151種外來植物，包含100種歸化植物及51種栽培植物，其中根據台灣入侵種資料庫（TISD），已有19種被列為台灣外來入侵植物，且有成為歸化植物的可能性。

根據研究，園區內所有外來植物中，介於需要加強管理及長期監測的比例約占23％。其中，對比104年「壽山國家自然公園外來種植物監測計畫」，「珊瑚珠」及「錦屏粉藤」是近年新增的外來植物。

研究指出，「珊瑚珠」及「錦屏粉藤」現今在台灣及全球入侵生物評估中也尚未被列為入侵種，但因人為干擾因素加上環境適合，被紀錄至今已成為壽山園區內多處可見的物種。壽山著名景點「一簾幽夢」就是錦屏粉藤，近年有擴散情形，將可能成為原生植物生態的一場惡夢。

內政部國家公園署國家自然公園管理處表示，透過研究成果，可以提出相對大方向且較具體的管理與保護措施；自管處將持續結合民間、學校、企業團體舉辦外來種移除活動，及在北壽山銀合歡區域進行壽山原生樹苗復育。

自管處也呼籲民眾，切勿私自將自身喜愛的花卉、蔬果等外來植物帶進園區栽種，登山健行看到喜愛的原生植物也勿將其攀折帶回，一同維護生態環境。