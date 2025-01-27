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冷氣團來襲！高雄農改場提醒農友加強作物防寒管理

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
火鶴花15度以下低溫可能造成葉片寒害黃化，應加強設施保溫。圖／高雄農改場提供
火鶴花15度以下低溫可能造成葉片寒害黃化，應加強設施保溫。圖／高雄農改場提供

中央氣象署預報1月27日（小年夜）至29日（大年初一）將有強烈大陸冷氣團南下，各地天氣寒冷。高雄區農業改良場提醒農民，做好作物防寒措施，注意低溫後生長變化，即時因應以減少損失，並為後續可能發生的低溫預作防範。

高雄農改場長羅正宗表示，高屏地區主要栽培熱帶作物，溫度低於12度以下，即可能發生寒害，造成葉片黃化、落花、落果等損傷，籲請農友於冷氣團來臨前，提前作好防寒措施。

羅正宗說，蓮霧、棗正值果實發育至採收期，蓮霧幼果可提早套袋，低溫期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫，或在周圍設立防風網；棗近成熟的果實，如遇低溫降雨易造成果皮損傷，應適時採收。

羅正宗提到，紅龍果正值產調季節，如開花期遇低溫，可人工授粉以促進著果及果實發育；而未成熟枝條低溫後可能出現黃化、壞疽，提前灌溉並噴施高磷鉀肥，可減緩受害程度。芒果正值開花授粉期，在冷風面可設置防風網，並加強園區飼養授粉昆蟲（麗蠅），以增加授粉著果。

農改場指出，蔬菜方面，正在生產瓜果類及豆類等容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形，建議冬季施肥時適度調高磷、鉀肥比例，有助於增加耐寒力。而小果番茄在冷氣團來臨時若夾帶降雨，容易引起嚴重落果及裂果，建議平時即應維持合理的土壤濕度，切勿為了提高糖度而過度限水。

水稻方面，水稻秧苗場於低溫期間可利用不織布或塑膠布覆蓋秧苗，以減少寒害損失；尚未插秧田區應待低溫過後再插秧，已插秧田區低溫期間可以深水灌溉進行保溫，低溫後可先行補植，再施用少量氮肥促進恢復生長。

花卉方面，建議加強設施保溫措施，如捲揚式設施可將塑膠布放下；有加溫機的蝴蝶蘭溫室，巡視油量是否足夠及確認啟動開關是否運作正常。其它切花達適收階段可提早採收。氣溫回暖後，則應避免陽光直射造成植株更嚴重的傷害，可增加遮蔭減少光線，以減緩寒害病徵的發生。

蓮霧園於寒流來襲時可淹灌地下水維持根溫。圖／高雄農改場提供
蓮霧園於寒流來襲時可淹灌地下水維持根溫。圖／高雄農改場提供
水平網室頂部加蓋紗網保溫。圖／高雄農改場提供
水平網室頂部加蓋紗網保溫。圖／高雄農改場提供
芒果加強人工飼料（黃豆粉及碎魚肉）飼育授粉昆蟲（麗蠅）。圖／高雄農改場提供
芒果加強人工飼料（黃豆粉及碎魚肉）飼育授粉昆蟲（麗蠅）。圖／高雄農改場提供
產調紅龍果於低溫延遲開花，且柱頭伸長，應進行人工授粉，以促進著果及果實發育。圖／高雄農改場提供
產調紅龍果於低溫延遲開花，且柱頭伸長，應進行人工授粉，以促進著果及果實發育。圖／高雄農改場提供
插秧田區灌水可保溫。圖／高雄農改場提供
插秧田區灌水可保溫。圖／高雄農改場提供

低溫

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