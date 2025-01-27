屏東大武營區活化 議員批進度慢

屏東縣政府保留大武營區13棟歷史建築，其中兩棟前年12月已招商做健身房，縣議員陳揚說，去年4月簽訂合約，至今13個月僅動工10天，進度緩慢。文化資產保護所表示，廠商進駐裝修要提歷史建築因應計畫，去年12月才核定，預計3月將完工。

縣議員陳揚近日與縣府文資所、得標廠商健身房業者到大武營區傘具工廠、烘傘房會勘進度，陳揚說，兩棟歷史建物前年12月得標後，至今13個月，他接到木工業者陳情，木工去年12月第一次進場，只做10天，停工至今，外面擺旗子、海報稱即將進駐，卻不見進度。

陳揚指出，近日會勘時，廠商說年後木工會進場，預計3月可完工，希望文化處積極督促進度，否則會勘時場域空蕩蕩，僅先前木工時施作留下角料。

文化處長吳明榮說，大武營區保留13棟歷史建築，剩1、2棟未完成。傘具工廠、烘傘房這兩處最早完工，也完成招商，規畫健身房，廠商裝修須提歷史建築因應計畫，去年12月才核定。以勝利星村來說，有的因應計畫花1年、甚至1年半。

大武營區面積7公頃，1937年建立「日本陸軍高射砲第八連隊」營區，作為保衛屏東飛行場。戰後由傘兵部隊駐紮，到2019年前作為「陸軍特種作戰指揮部空降傘訓中心」。之後配合都市計畫，部隊遷入屏東機場，營區分別作為屏東榮總醫院、宿舍，其餘部分2021年保留13棟營舍登錄歷史建築與開放綠地。

文化處表示，今年上半年預計可完成環境景觀縫合工程，之後啟動招商，朝健康休閒產業規畫。