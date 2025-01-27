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高雄六合夜市人潮回流 機車亂入

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
六合夜市是高雄市著名觀光夜市，近日人潮回流，卻也有遊客發現機車亂入徒步區，逛街走路不安心。記者徐白櫻／攝影
六合夜市是高雄市著名觀光夜市，近日人潮回流，卻也有遊客發現機車亂入徒步區，逛街走路不安心。記者徐白櫻／攝影

高雄知名六合夜市營業超過一甲子，全街176攤夜市疫情期間一度剩三分之一營業，近日人潮眾回流出現「復活」跡象，甚至有攤位大排長龍，但有民眾發現，有機車違規進入徒步區，東西也略貴。經發局說，將協助更新活動式車阻、加強維護交通秩序。

曾爭取高雄市議員提名的桃園市前議員王浩宇近日發文，指稱六合夜市人山人海，滿血復活引發熱議。記者實地走訪，六合路從中山路至自立路，前些年疫情時期冷清，現在非假日也有滿滿人潮，不少外籍遊客專程到夜市品嘗美食。

管委會主委莊其章說，去年開始感受遊客變多，多數攤商生意不錯，遊客比疫情前多，成功走出疫情陰霾。

台南遊客抱怨說，雖然夜市禁止機車進入，但仍有少數騎士不守規矩，騎入夜市且亂停在徒步區走道。另在開放陸客觀光時期，六合夜市曾發生高價坑殺陸客引來負評，現在旗津烤魷魚每隻賣100元，六合夜市賣150元，落差有點大。

議員許采蓁說，樂見夜市人流回籠，不過近期夜市有衛生局開罰紀錄，期盼店家用心維護環境，守住消費者信心。

經發局表示，近年多次搭配演唱會發行商圈夜市優惠券，六合夜市業績與出攤率大幅增長，業績估計成長約3成，出攤率也較前一年大增50％，透過美食及人情味，找回在地客群回流消費。

有關機車進入夜市情況，經發局回應，除了協助六合夜市更新活動式車阻設備外，因部分攤商有與外送平台業者合作，管委會在營業時間會加強交通秩序維持及管理。

六合夜市 疫情 議員

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