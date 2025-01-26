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好暖心！企業集團全台送「愛心紅包」助弱勢過新年

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
聖石金業集團為了照顧弱勢家戶，特別選在農曆年前，到高雄左營埤北里發放數百個紅包，幫助弱勢族群過新年。記者劉學聖／攝影
聖石金業集團為了照顧弱勢家戶，特別選在農曆年前，到高雄左營埤北里發放數百個紅包，幫助弱勢族群過新年。記者劉學聖／攝影

農曆新年即將來到，位於北部的聖石金業集團為了照顧弱勢家戶，特別選在農曆年前，以北中南三大門市為中心點，發放數百個紅包，幫助弱勢族群過新年，全國連鎖的愛爾麗醫療集團也回饋鄉里，由集團總裁常如山和共同創辦人劉貞華總經理率領團隊，到高雄市旗山區旗尾代天后宮廣場，舉辦辭歲賀年活動，致贈旗山區旗尾地區年滿65歲以上長輩新春敬老紅包，並提前向鄉親們賀年，期望藉此拋磚引玉，鼓勵更多企業和個人共同關注弱勢群體，讓溫暖在這個新年裡傳遞到社會的每個角落。

聖石金業集團表示，感謝各地議員、區長、里長的協助，讓聖石金業集團在歲末年終可以將滿滿的愛心送出去，希望藉由這樣的「暖心紅包」活動，讓弱勢家戶在寒冬中可以歡樂過好年。愛爾麗醫療集團從事公益不落人後，總裁常如山及總經理劉貞華長期提倡社會公益，秉持「回饋鄉里、不忘本」及「取之社會、用之社會」的觀念，積年累月投身公益事業，參與公益之捐款金額至今已突破上億，希望拋磚引玉攜手其他企業一起行善，喚起民眾感受社會溫暖。

愛爾麗醫療集團總裁常如山（左）到高雄市旗尾代天后宮廣場，舉辦辭歲賀年活動，致贈旗山區旗尾地區年滿65歲以上長輩新春敬老紅包，並提前向鄉親們賀年。圖／愛爾麗醫療集團提供
愛爾麗醫療集團總裁常如山（左）到高雄市旗尾代天后宮廣場，舉辦辭歲賀年活動，致贈旗山區旗尾地區年滿65歲以上長輩新春敬老紅包，並提前向鄉親們賀年。圖／愛爾麗醫療集團提供
聖石金業集團為了照顧弱勢家戶，特別選在農曆年前，到高雄左營埤北里發放數百個紅包，幫助弱勢族群過新年。記者劉學聖／攝影
聖石金業集團為了照顧弱勢家戶，特別選在農曆年前，到高雄左營埤北里發放數百個紅包，幫助弱勢族群過新年。記者劉學聖／攝影
聖石金業集團為了照顧弱勢家戶，特別選在農曆年前，到高雄左營埤北里發放數百個紅包，幫助弱勢族群過新年。記者劉學聖／攝影
聖石金業集團為了照顧弱勢家戶，特別選在農曆年前，到高雄左營埤北里發放數百個紅包，幫助弱勢族群過新年。記者劉學聖／攝影

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