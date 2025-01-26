人潮滿滿…六合夜市真的「復活」了嗎？ 高雄市經發局給答案

高雄知名六合夜市營業超過一甲子，新冠疫情期間，176攤一度剩三分之一勉強營業，街道冷冷清清，近日人潮眾回流出現「復活」跡象，甚至有攤位大排長龍。經發局說，在演唱會效應帶動下，六合夜市業績與出攤率皆大幅增長，業績估計成長至少3成，出攤率較前一年大增50%。

曾爭取高雄市議員提名的桃園市前議員王浩宇近日發文，指稱六合夜市人山人海，滿血復活引發熱議。記者實地走訪，六合夜市從中山路口綿延至自立路口，全長380公尺規畫行人徒步區，傳統小吃、流行服飾及藥妝店林立，相較前些年疫情時期的冷清景象，現在非假日也有滿滿人潮，不少外籍遊客專程到夜市品嘗美食。

管委會主委莊其章說，去年開始感受遊客變多，現在多數攤商生意不錯，遊客比疫情前多，成功走出疫情陰霾。

雖然夜市生意變好，也有遊客抱怨說，夜市禁止機車進入，卻仍有少數騎士不守規矩，騎入夜市且亂停在徒步區走道影響通行，另在開放陸客觀光時期，六合夜市曾發生高價坑殺消費者引來負評，現在旗津烤魷魚每隻賣100元，六合夜市賣150元，落差有點大。

議員許采蓁表示，在數個以夜市為主題的節目接連助攻下，六合夜市又找回過去人潮，經歷低潮後轉型，如今小吃價格公開、平價又好吃，成功找回消費者信心。不過食安管理不可忽略，近期夜市有衛生局開罰紀錄，店家須用心維護環境，才能守住消費者的信心。

經發局分析，為引導演唱會人流落地消費，多次搭配演唱會檔期發行商圈夜市優惠券，六合夜市的業績與出攤率皆大幅增長，攤商提前備料且延長營業時間，整體業績估計成長至少3成，出攤率也較前一年大增50%，人流明顯回流。此外，攤商亦自發清楚標示價格，避免消費者購買後產生認知落差；透過美食及人情味，成功找回在地客群回流消費。