高雄出現8.6級瞬間陣風 7公尺 兔兔「烏薩奇」暫消氣休息中

日本人氣動漫IP「吉伊卡哇」的「吉伊卡哇」、「兔兔 烏薩奇」、「小八貓」的巨大氣球，是2025高雄燈會「高雄冬日遊樂園」的主角，不料今天下午高雄港邊風勢太強，一度出現8.6級的瞬間陣風，觀光局主動把兔兔的氣球消氣，並在現場立起寫有「因風勢過大，兔兔休息中」的告示牌，遊客說「還好不是破掉」。

觀光局表示，因今天下午港邊風勢過大，甚至出現8.6級的瞬間陣風，基於安全，高達7公尺的兔兔氣球暫時休息中，待風勢減弱將重新展示；吉伊卡哇及小八貓正在進行加強固定，希望以最美最可愛的姿態呈現在市民面前。實際情況依活動現場廣播為主，遊客可隨時關注觀光局Facebook及Instagram官方粉絲專頁「高雄旅遊網」，掌握最新活動資訊。

2025高雄燈會在愛河灣設置「吉伊卡哇」、「兔兔 烏薩奇」、「小八貓」的可愛巨型氣球，吸引許多吉粉湧入高雄朝聖。今天光榮碼頭周邊一早就湧入許多遊客，爭相與吉伊卡哇、小八貓、兔兔拍照留念，三隻可愛主角各自有擁護者。

有遊客說，今早高雄天氣晴朗，「很適合拍吉伊卡哇的照片」。一名來自台北的女子說，今天天氣是最近幾天最好的，所以特別來看吉伊卡哇。也有帶小孩的父母說，高雄最近幾年都有巨大氣球的裝置，包括黃色小鴨、魷魚遊戲的英熙娃娃，最可愛的就是今年的吉伊卡哇。

不料高雄今天下午氣候突然轉冷，愛河灣還颳起強風。現場工作人員為了防止兔兔的巨大氣球受損，採取事先預防的措施，將兔兔氣球消氣，並在一旁設置告示牌，提醒遊客「因風勢過大，兔兔休息中」。

陳姓遊客今天下午經過現場，從遠方看到兔兔氣球癱在地上，一度擔心氣球「破掉了」，趕緊靠近查看，結果發現是「預防性消氣」。陳男說，得知兔兔氣球並未損壞，他當下也鬆了一口氣。