快訊

尹錫悅遭起訴！檢方以內亂罪提公訴 創南韓現任總統首例

首波寒流報到...11縣市低溫特報 雙北等9地低溫恐跌破10度

影／楊梅休息站火燒車4死慘劇...警民第一時間衝現場 持滅火器、剪安全帶救人

聽新聞
0:00 / 0:00

吉伊卡哇帶動「療癒經濟」 林岱樺推薦春節旅遊熱點

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
吉伊卡哇帶動「療癒經濟」，立委林岱樺推薦春節到高雄旅遊。圖／林岱樺服務處提供
吉伊卡哇帶動「療癒經濟」，立委林岱樺推薦春節到高雄旅遊。圖／林岱樺服務處提供

高雄冬日遊樂園25日開幕，「吉伊卡哇」系列大型水上氣球登場，首日吸引近15萬人次到訪。林岱樺表示感謝高市府團隊的用心，善用亞灣周遭公共建設的地景，積極爭取國際動漫IP授權展出，使高雄成為冬季最適合旅遊的城市。

立委林岱樺指出，高雄冬日遊樂園的特色，就是好天氣、好療癒、好生活！高雄港邊的天氣和煦，海風搭配日照，適合各國旅客來訪。高雄也響應近年風靡的「療癒經濟學」，曾展出的知名I包括P魷魚遊戲英熙娃娃、無所事事的小海豹等，透過藝術創作舒緩心理壓力，創造闔家歡樂出遊的情境。她說以去年高雄冬日遊樂園為例，展出一個月創下140億元的產值，除了展場週邊消費，也外溢到旅館與商圈。不論是療癒經濟還是演唱會經濟，林岱樺認為，高雄約6成的勞動力從事服務業，透過定期舉辦大型活動，刺激旅客到高雄消費，連帶讓商圈店家雨露均霑，有助提升從業人員的所得，為城市經濟注入強心針。

吉伊卡哇帶動「療癒經濟」，立委林岱樺推薦春節到高雄旅遊。圖／林岱樺服務處提供
吉伊卡哇帶動「療癒經濟」，立委林岱樺推薦春節到高雄旅遊。圖／林岱樺服務處提供
吉伊卡哇帶動「療癒經濟」，立委林岱樺推薦春節到高雄旅遊。圖／林岱樺服務處提供
吉伊卡哇帶動「療癒經濟」，立委林岱樺推薦春節到高雄旅遊。圖／林岱樺服務處提供

吉伊卡哇 林岱樺 療癒 遊樂園 高雄市

延伸閱讀

挺高雄救預算街頭宣講 林岱樺前進市場獲熱烈回應

綠營高市長提名…邱議瑩、林岱樺角力 「湧言會」支持誰成話題

高雄市長綠營初選競爭激烈 「她」與3議員掃街拜票引聯想

爭取市長初選 立委林岱樺鳳山果菜市場拜票

相關新聞

春節要走南橫車輛注意 因地震落石今晚再度預警封路

春節連假期間，高雄通往台東的南橫公路取消周二、周四禁止通行規定，不過近日地震頻繁，今早南橫台東端栗園路段又有邊坡坍方阻斷...

屏東市年街市集今起至2/1 永福路慈鳳宮前熱鬧登場

農曆新年到來，屏東市公所自疫情之後，今年首度復辦年街市集，今1月26日中午過後至2月1日，在屏東市慈鳳宮前永福路熱鬧登場...

吉伊卡哇帶動「療癒經濟」 林岱樺推薦春節旅遊熱點

高雄冬日遊樂園25日開幕，「吉伊卡哇」系列大型水上氣球登場，首日吸引近15萬人次到訪。林岱樺表示感謝高市府團隊的用心，善...

燒馬糧、扛乩遶境 此生必去的慶典「馬祖擺暝文化祭」

發源於福州、已有一百多年歷史的馬祖「擺暝」，是馬祖四鄉五島每年於元宵節前後固定舉辦的傳統活動。馬祖人擺暝的重要性甚至遠勝...

想拿蛇年紅包看過來 陳其邁明天去鳳山、鳥松及仁武

今年高雄吉伊卡哇提燈大受歡迎，市府印製的蛇年開運紅包造型也很討喜，市長陳其邁天天都有緊湊的祈福與發紅包行程，吸引各地市民...

屏東大武營區活化再利用 議員憂進度緩慢

屏東縣政府保留大武營區13棟歷史建築，修復多已完工，其中兩棟已招商做健身房，縣議員陳揚說，縣府前年12月招商，去年4月才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。