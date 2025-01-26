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吉伊卡哇帶動「療癒經濟」 林岱樺推薦春節旅遊熱點
高雄冬日遊樂園25日開幕，「吉伊卡哇」系列大型水上氣球登場，首日吸引近15萬人次到訪。林岱樺表示感謝高市府團隊的用心，善用亞灣周遭公共建設的地景，積極爭取國際動漫IP授權展出，使高雄成為冬季最適合旅遊的城市。
立委林岱樺指出，高雄冬日遊樂園的特色，就是好天氣、好療癒、好生活！高雄港邊的天氣和煦，海風搭配日照，適合各國旅客來訪。高雄也響應近年風靡的「療癒經濟學」，曾展出的知名I包括P魷魚遊戲英熙娃娃、無所事事的小海豹等，透過藝術創作舒緩心理壓力，創造闔家歡樂出遊的情境。她說以去年高雄冬日遊樂園為例，展出一個月創下140億元的產值，除了展場週邊消費，也外溢到旅館與商圈。不論是療癒經濟還是演唱會經濟，林岱樺認為，高雄約6成的勞動力從事服務業，透過定期舉辦大型活動，刺激旅客到高雄消費，連帶讓商圈店家雨露均霑，有助提升從業人員的所得，為城市經濟注入強心針。
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