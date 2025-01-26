春節要走南橫車輛注意 因地震落石今晚再度預警封路

春節連假期間，高雄通往台東的南橫公路取消周二、周四禁止通行規定，不過近日地震頻繁，今早南橫台東端栗園路段又有邊坡坍方阻斷交通，雖然公路局人員在2小時內搶通，但考量山區仍有間歇性落石發生，台東向陽至利稻路段今天下午5點起再度實施預警性封路，明天辦理道路巡視確認道路災害狀況及安全無虞後開放車輛通行。

台20線155公里+200台東海端鄉栗園路段，今天（26日）上午8點因地震影響，邊坡零星坍方，高雄、台東雙向道路阻斷無法通行，公路局關山工務段派遣廠商機具辦理搶災作業，今天上午10點恢復正常通行。

公路局南區養護工程分局指出，受近期地震影響，道路邊坡有間歇落石發生，恐有致災風險，考量山區濃霧且夜間視線不佳易發生危險，為維護用路人行車安全，台東縣海端鄉台20線149公里至171公里，也就是向陽至利稻路段，今天下午5點起實施預警性封閉道路，公路局明天（27日）辦理道路巡視確認道路災害狀況及安全無虞後開放車輛通行。