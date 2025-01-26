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燒馬糧、扛乩遶境 此生必去的慶典「馬祖擺暝文化祭」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
坂里大宅前方廣場，現場將發送100支火把給遊客，共同點燃主會場以紅磚圍起、直徑約4～5公尺的大馬糧，讓遊客深入感受在地文化特色。圖／馬祖縣政府提供
坂里大宅前方廣場，現場將發送100支火把給遊客，共同點燃主會場以紅磚圍起、直徑約4～5公尺的大馬糧，讓遊客深入感受在地文化特色。圖／馬祖縣政府提供

發源於福州、已有一百多年歷史的馬祖「擺暝」，是馬祖四鄉五島每年於元宵節前後固定舉辦的傳統活動。馬祖人擺暝的重要性甚至遠勝除夕，家戶於這段期間闔家團圓，並以各種祭祀、活動共同開啟一場神與人的相互鏈結。

所謂「擺暝」，意思是晚上擺放豐富的貢品祭神、酬神，進而發展出各種傳統且熱鬧的活動，四鄉五島中又以北竿最具規模、傳統、且最有看頭。每年的北竿擺暝系列活動有燒馬糧、扛乩遶境、食福、送喜、祈夢、神轎大會師，以及到神比人多的橋仔村各廟宇參拜改運、求發財金等，熱鬧非凡。

「馬祖擺暝文化祭」於馬祖全境舉辦，四鄉五島79座宮廟中，就有68座參與此盛會。今年活動時間在農曆正月12點燈至15日（國曆2/9~2/12），北竿的芹壁村龍角峰祈夢儀式到正月29日（2/26）才舉辦。

其中，正月12日（國曆2/9）的十二暝點燈儀式及食福，除了全境點燈，也會以「白馬尊王傳奇2.0」劇目為活動揭開序幕。正月13坂里境，祭祀隊伍將著古裝以古禮祭祀白馬尊王祈求來年合境平安，期間也將舉辦扛乩遶境、燒馬糧、以及送喜等活動。

期間可見到全鄉廟乩扛著數十頂神轎，向坂里村主要信仰「白馬尊王」致意。而坂里村民也會在遶境返回時，在家戶前擺上香案、燃燒大把糧草，象徵餵飽白馬尊王的座騎。當天的坂里大宅前方廣場，現場將發送100支火把給遊客，共同點燃主會場以紅磚圍起、直徑約4～5公尺的大馬糧，可感受在地文化特色。之後數十頂神轎會快速地繞行馬糧區，掀起活動另一波高潮。

經過正月15的「祈福大遶境」，接著進入正月29「祈夢」活動，此為北竿擺暝的最終場，當天可至龍角峰的伍位靈公廟求神問事，並在廟內隨意找個地方或坐或躺放空冥想，便可等待神明「賜夢」解答，據說求子、求高升尤其靈驗。

馬祖擺暝文化祭，一連數天風燈搖曳、傳統祭祀不斷，各村落喜氣洋洋、熱鬧無比，想感受撼動人心的畫面，以及體驗爆竹聲中除舊歲的「年味」，不妨趁著擺暝期間到馬祖走走。

全鄉各廟乩將扛著數十頂神轎，向坂里村主要信仰神明白馬尊王致意。圖／馬祖縣政府提供
全鄉各廟乩將扛著數十頂神轎，向坂里村主要信仰神明白馬尊王致意。圖／馬祖縣政府提供
馬祖擺暝文化祭畫面撼動人心。圖／馬祖縣政府提供
馬祖擺暝文化祭畫面撼動人心。圖／馬祖縣政府提供
「馬祖擺暝文化祭」除了感受熱鬧氛圍，也能深入體驗在地特色文化。圖／馬祖縣政府提供
「馬祖擺暝文化祭」除了感受熱鬧氛圍，也能深入體驗在地特色文化。圖／馬祖縣政府提供

元宵節 遶境 馬祖

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