想拿蛇年紅包看過來 陳其邁明天去鳳山、鳥松及仁武
今年高雄吉伊卡哇提燈大受歡迎，市府印製的蛇年開運紅包造型也很討喜，市長陳其邁天天都有緊湊的祈福與發紅包行程，吸引各地市民大排長龍。今天是春節連假第2天，陳其邁前往大樹、大社、燕巢等地參香祈福，明天下午預計前往鳳山、鳥松及仁武宮廟上香祈福兼發送新春紅包。
高雄市府推出「蛇來運轉」開運小紅包，打開之後是一條百步蛇圖騰的蛇，上面貼有1元錢幣，吉祥寓意希望帶給大家一整年滿滿的福氣與喜氣。市府解釋，高雄有16族近4萬原住民，排灣、布農、魯凱三族都有百步蛇傳說。
今天上午，陳其邁前往大樹九曲堂北極殿、大社青雲宮及燕巢威靈寺參香祈福，立委邱議瑩、林岱樺、許智傑，以及多位在地議員也陪同祈福，人潮擠滿廟埕。
市府指出，近期地震頻繁，市長陳其邁祈求玄天上帝、神農大帝保佑各地風調雨順、國泰民安，也希望雨水落在集水區域，庇佑在地居民平安順利。
市府說，明天是小年夜，市長陳其邁上午要先去交通局交通智慧運輸中心了解輸運情形，下午2點30分前往五甲龍成宮、3點15分鳳山開漳聖王廟、4點鳥松琅環宮、4點40分仁武福清宮發送小紅包。
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