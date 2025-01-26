屏東大武營區活化再利用 議員憂變蚊子館

屏東縣政府保留大武營區13棟歷史建築，修復多已完工，其中兩棟已招商做健身房，縣議員陳揚說，縣府前年12月招商，去年4月才簽訂合約，至今13個月僅動工10天，憂變蚊子館。文化資產保護所表示，廠商進駐裝修要提歷史建築因應計畫，去年12月才核定，預計3月將完工。

屏東縣議員陳揚近日與縣府文化資產所、得標廠商健身房業者到大武營區傘具工廠、烘傘房會勘，陳揚說，該兩棟歷史建物前年12月招標，至今13個月未開幕，他接到木工業者陳情，木工去年12月第一次進場，只做10天後，停工至今，現場擺著旗子、海報稱即將進駐，但卻不見具體進度。

陳揚說，近日會勘時，廠商說，過完年後木工會進場，預計3月可以開幕。陳揚說，希望文化處積極督促相關進度，不要讓空間閒置變蚊子館，且現場會勘空蕩蕩，僅先前木工施作留下角料。

文化處長吳明榮說，大武營區保留13棟歷史建築，多處以完成修復，剩1、2棟未完成。傘具工廠、烘傘房這兩處最早完工、也完成招商，規畫做健身房，裝修過程中，廠商須提歷史建築因應計畫，場域大，近千坪，因應計畫去年12月才通過。

吳明榮說，歷史建築因應計畫需經過縣府、文資委員開會審議核准，廠商才能進場，要符合消防等相關法規，以勝利星村來說，有的因應計畫花了1年、甚至1年半。

屏東市大武營區面積7公頃，1937年建立「日本陸軍高射砲第八連隊」營區，作為保衛屏東飛行場。戰後由傘兵部隊駐紮，到2019年前作為「陸軍特種作戰指揮部空降傘訓中心」。之後配合都市計畫，部隊遷入屏東機場，營區分別作為屏東榮總醫院及宿舍，其餘部分在2021保留13棟營舍登錄為歷史建築與開放綠地使用。