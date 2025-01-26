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屏東大武營區活化再利用 議員憂變蚊子館

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員陳揚（右一）近日邀集縣府文化資產保護所、得標廠商業者到現場會勘，只有木工施作10天後留下角料等，仍空蕩蕩。圖／陳揚提供
屏東縣議員陳揚（右一）近日邀集縣府文化資產保護所、得標廠商業者到現場會勘，只有木工施作10天後留下角料等，仍空蕩蕩。圖／陳揚提供

屏東縣政府保留大武營區13棟歷史建築，修復多已完工，其中兩棟已招商做健身房，縣議員陳揚說，縣府前年12月招商，去年4月才簽訂合約，至今13個月僅動工10天，憂變蚊子館。文化資產保護所表示，廠商進駐裝修要提歷史建築因應計畫，去年12月才核定，預計3月將完工。

屏東縣議員陳揚近日與縣府文化資產所、得標廠商健身房業者到大武營區傘具工廠、烘傘房會勘，陳揚說，該兩棟歷史建物前年12月招標，至今13個月未開幕，他接到木工業者陳情，木工去年12月第一次進場，只做10天後，停工至今，現場擺著旗子、海報稱即將進駐，但卻不見具體進度。

陳揚說，近日會勘時，廠商說，過完年後木工會進場，預計3月可以開幕。陳揚說，希望文化處積極督促相關進度，不要讓空間閒置變蚊子館，且現場會勘空蕩蕩，僅先前木工施作留下角料。

文化處長吳明榮說，大武營區保留13棟歷史建築，多處以完成修復，剩1、2棟未完成。傘具工廠、烘傘房這兩處最早完工、也完成招商，規畫做健身房，裝修過程中，廠商須提歷史建築因應計畫，場域大，近千坪，因應計畫去年12月才通過。

吳明榮說，歷史建築因應計畫需經過縣府、文資委員開會審議核准，廠商才能進場，要符合消防等相關法規，以勝利星村來說，有的因應計畫花了1年、甚至1年半。

屏東市大武營區面積7公頃，1937年建立「日本陸軍高射砲第八連隊」營區，作為保衛屏東飛行場。戰後由傘兵部隊駐紮，到2019年前作為「陸軍特種作戰指揮部空降傘訓中心」。之後配合都市計畫，部隊遷入屏東機場，營區分別作為屏東榮總醫院及宿舍，其餘部分在2021保留13棟營舍登錄為歷史建築與開放綠地使用。

大武營區保留13棟歷史建築，2022年起分四標辦理修復工程及2標外部環境景觀整理，總計畫經費約6.6億元，修復工程已陸續完工，文化處表示，今年上半年預計可完成最後環境景觀縫合，之後將啟動後續招商，朝結合健康休閒產業園區規畫。

屏東縣議員陳揚近日邀集縣府文化資產保護所、得標廠商業者到現場會勘，只有木工施作10天後留下角料等，仍空蕩蕩。圖／陳揚提供
屏東縣議員陳揚近日邀集縣府文化資產保護所、得標廠商業者到現場會勘，只有木工施作10天後留下角料等，仍空蕩蕩。圖／陳揚提供
屏東縣議員陳揚（右二）近日邀集縣府文化資產保護所、得標業者到現場會勘進度。圖／陳揚提供
屏東縣議員陳揚（右二）近日邀集縣府文化資產保護所、得標業者到現場會勘進度。圖／陳揚提供
屏東縣議員陳揚近日邀集縣府文化資產保護所、得標廠商業者到現場會勘，只有木工施作10天後留下角料等，仍空蕩蕩。圖／陳揚提供
屏東縣議員陳揚近日邀集縣府文化資產保護所、得標廠商業者到現場會勘，只有木工施作10天後留下角料等，仍空蕩蕩。圖／陳揚提供
屏東大武營區保留13棟歷史建築，縣議員陳揚說，其中兩棟前年12月招商做健身房，去年4月簽訂合約，至今13個月僅動工10天，憂變蚊子館。記者劉星君／攝影
屏東大武營區保留13棟歷史建築，縣議員陳揚說，其中兩棟前年12月招商做健身房，去年4月簽訂合約，至今13個月僅動工10天，憂變蚊子館。記者劉星君／攝影

健身房 屏東縣政府 歷史建築

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