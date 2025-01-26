高雄「吉伊卡哇」渡輪登場 遊客大喊可愛想搭
高雄市政府觀光局攜手輪船公司，推出全新「吉伊卡哇」聯名主題海上巴士航班，今天許多遊客看到彩繪吉伊卡哇的渡輪，異口同聲大喊「可愛，想搭」。交通局說，吉伊卡哇渡輪將在農曆春節初一至初五期間的下午1點鐘至晚間7點45分，每30分鐘由棧貳庫出發往返旗津，有興趣的旅客要把握機會搭乘。
交通局說，吉伊卡哇渡輪將在春節連假的初一（1月29日）至初五（2月2日）營運，搭乘時間為每天下午1點鐘至晚間7點45分，每班航程由棧貳庫出發往返旗津，班距30分鐘乙班，航程約6分鐘。無論是家庭出遊，還是與朋友一同遊覽，高雄港的美麗景致，與可愛的「吉伊卡哇」主題彩繪渡輪，將成為旅程中最療癒的亮點。
輪船公司與觀光局、交通局今天中午開記者會，讓吉伊卡哇渡輪正式在海上亮相，吸引取多遊客拿起手機自拍，與可愛的吉伊卡哇渡輪合影。
從台北來高雄觀光的女子說「真的很卡哇伊」。一名帶兒女出遊的母親說，覺得渡輪有吉伊卡哇的圖案很可愛，想要搭乘體驗。一名年輕女子說，她不是吉伊卡哇的粉絲，但會想要來拍攝吉伊卡哇渡輪。
交通局說，為回饋熱愛吉伊卡哇的粉絲，輪船公司也在官網推出限量50套「海上巴士套組」，套票內含15張單程海上巴士票（棧貳庫至旗津），並附送限量冬日遊樂園「吉伊卡哇」主題一卡通1張及2款主題貼紙，原價1500元，現享優惠價1250元。此套票數量有限，售完為止。
交通局表示，為了讓更多旅客在搭船時能感受到過年氛圍，輪船公司與棧貳庫KW2合作，於初一至初五，每日前150名搭乘「吉伊卡哇」海上巴士的旅客，可免費獲得1個春節開運紅包，並有機會抽中豐富獎品，包括棧貳庫沐居免費住宿券、冬日遊樂園吉伊卡哇限定一卡通、以及餐飲折價券等多項好禮。
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