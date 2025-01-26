高雄南區資收廠火勢撲滅 市府：無大量污染物逸出

高雄市南區資源回收廠垃圾貯坑24日火警，垃圾悶燒產生濃煙，火勢已撲滅，目前持續灑水降溫。環保局說，事故無大量污染物逸出情形，啟動其他廠調度協助春節垃圾處理需求。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿指出，南區資源回收廠垃圾貯坑24日發生火災事故，透過平台影像資料，初步研判疑因民眾在處理垃圾時，沒有清除火源致引發火災，另外，火警當下廠內電力系統並未受損，事故產生廢氣經由誘引風扇進入空氣污染防制設備，去除粒狀物及戴奧辛等，無大量污染物逸出情形。

環保局表示，監控附近區域空氣品質部分，24日晚上到25日清晨，風向為北風、西北風，附近下風處工業區微感測值雖有高值但往海上擴散。針對春節期間垃圾、事業廢棄物處理需求，已啟動其他各廠調度協助並評估南區廠貯坑天車受損狀況及修復期程，調整其他廠歲修時程中，務求垃圾及事業廢棄物後端處理完善。