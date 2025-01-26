勝利星村七木人文空間今最後一天營業 「心情複雜一天」

屏東勝利星村獨立書店「七木・人文空間書房」月前在粉專公告，1月26日將告別勝利星村、告別老樹，昨25日舉辦告別活動，店主人、縣議員李世斌說，對他來說是心情最複雜一天。

屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，永勝五號、小陽。日栽書屋、繫。本屋、愛讀繪本屋與七木人文空間書房，七木人文空間書1月26日將告別勝利星村。七木人文空間昨25日舉辦告別活動，有民眾寫卡片、送上甜點、鮮花，不少人分享在七木人文空間帶給他們的感動與收穫。

李世斌說，「今天是七木．人文空間書房的最後一天，也是人氣最旺的一天、更是買氣最好的一天，對阿斌來說，則是心情最複雜的一天。」

李世斌說，當初成立七木，是為了推廣愛護寵物、保護野生動物、維護地球的「三護」概念，5年來，書店在店長的努力規畫，辦了許多精彩且有意義的活動，只可惜因為諸多現實的因素，書店還是終究走到了結束的這一天。

「原本想默默關起來就好，沒想到有這麼多朋友相挺」，李世斌說，謝謝這段時間支持七木、支持「三護」概念朋友，因為有你們，七木才能收集到這麼多歡樂時光。

李世斌說，書店雖結束，但推動愛護動物、愛護地球行動並不會終止，未來會繼續以不同方式，支持一切讓屏東更好的行動，希望各位朋友繼續支持在藝文產業努力的人。