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小年夜寒流南下 高市農業局籲農民農漁產加強防低溫

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
水稻秧苗利用不織布或塑膠布覆蓋以防寒害。圖／農業局提供
水稻秧苗利用不織布或塑膠布覆蓋以防寒害。圖／農業局提供

根據中央氣象署預報，周一小年夜到周三大年初一，因受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，29日白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，日夜溫差大。高市農業局提醒農友，為防範低溫加強防寒措施並留意自身保暖，以減少損失。

農業局表示，低溫影響期間，果樹可利用全園灌水、設置防風網、葉面營養補充或利用包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等措施，降低或延緩低溫影響，正值採收期的蓮霧果園及棗果園應多留意低溫寒害

寒流期間，蓮霧果園可引灌溫度較高的地下水保持根溫或在果園周圍設立防風網，幼果可提早套袋，成熟果實應適時採收，減少落果發生；如果低溫伴隨降雨，有防雨設施的棗園要展開遮雨，棗近成熟果實需適度採收，降低果皮損傷可能。

苦瓜、絲瓜、胡瓜等蔬菜可利用畦溝灌水及畦面覆蓋維持土壤溫度，加覆網布於網室外加強阻隔低溫，減少低溫影響；一期作水稻，秧苗可利用不織布或塑膠布覆蓋，倘未插秧應待寒流過後再插秧，已插秧田區可灌溉3公分至5公分深，減輕低溫影響，回溫後補植並酌施氮肥。

火鶴花可能因低溫出現葉片黃化、花苞片異常等現象，可以加強設施防風或保持植株及栽培介質乾燥，降低低溫影響，氣溫回暖後，須避免陽光直射，適度遮蔭減少光線，減緩寒害發生。

農業局說，為防範本次低溫影響，請本市農友做好各項防災準備並注意自身保暖、留意低溫後作物營養管理，減少農作物災害及財產損失。若因寒害造成農作物損失，可以下載「農產業天然災害現地照相APP」，拍攝田間農損情形，再向當地區公所通報，以利公所查報。

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