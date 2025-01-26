屏東三地門再傳地震 古陶壺藝術家衝工作室「一切平安」

屏東縣三地門鄉今凌晨0點10分發生規模5.3地震，未料今早7點38分台南市楠西區又出現規模5.7地震。曾在斯卡羅戲劇中飾演二股頭伊沙、三地門鄉古陶壺藝術家雷斌地震發生後，接連衝工作室查看，「一切平安」。

雷斌說，今天凌晨、上午接連發生地震，工作室作品多，陶壺又是易碎品，相當擔心，趕緊衝工作室查看，陶壺是獨立放置，他也穿上防熱衣查看在電窯中燒製的陶壺情況，好在一切平安。工作室作品約有10多件，幾乎一半已完成，有些作品是訂製，過一兩天就要交件，不能有任何閃失。

屏東三地門今凌晨0點10分發生規模5.3地震，雷斌說，當時已經睡了，手機警報響起，接著地震，「趕緊衝去工作室，兒子也跟著一起衝」，今天上午又發生地震，接連衝到工作室查看，他擔心震得越久晃動程度越大，好在很快就停下來。

「陶壺在排灣族、魯凱族有其重要意義，彰顯族人身份地位象徵，也傳達族群彼此聯繫」，雷斌說，陶壺是重要信物，成為傳家寶，也有很多形式規範，陶壺製作重視技術傳統性。

雷斌是屏東縣文化資產傳統工藝技術保存者，來自三地門鄉地磨兒部落，他在1999年成立守作古陶壺研究工作室「魯拉登藝術工坊」，其父親是琉璃珠之父巫瑪斯・金碌兒，在原民文化藝術領域有一席之地，父親是他從事原住民文化工藝啟蒙者。

屏東縣消防局表示，目前均未接獲地震相關報案。