屏榮高中多媒體畢展容貌焦慮為題學生過程中與自己和解

屏榮高中多媒體設計科是屏東縣唯一多媒體相關的高職科系，三年級學生們製作畢業專題以生活經驗為出發，有設計主題公仔，呈現面對容貌焦慮心境，過程中與自己和解；也有學生從事整復助理工作，彙整常見肩頸痠痛，結合心理測驗，提醒做好預防。

多媒體設計科三年級的梁馨云、陳永璇、傅千慈、張駿炎與康芯瑜，以「我容易嗎我・愛」，以生活經驗出發，呈現年輕人對容貌焦慮心境轉折，設計商品公仔，包括痘痘、體態、毛髮與膚色等，具象擬人展現。

康芯瑜說，公仔主題象徵面對容貌焦慮心境，痘痘，青春期因痘痘而煩惱會戴上口罩。體態，擔心過胖、過重。膚色太白或太黑感到困擾。

康芯瑜說，國中時曾因太胖被同學語言攻擊，努力節食減肥，出現容貌焦慮，這次專題製作，「「學會和自己和解、愛自己，不再焦慮」」

「以前長痘痘時不敢脫下口罩」，張駿炎說，專題製作時，發現長痘痘是正常生理現象，沒必要刻意討厭或遮蓋，學會不去在意別人眼光。

梁馨云說，以前體重很重，出現容貌焦慮，努力節食，專題過程中「療癒自己」，健康才是最重要，「學會包容、接受與共存」。

學生們專題製作從生活經驗出發，另組同學田湘宜、曾崇凱、呂婞瑛、毛育臨、王昭盛與毋翔宇，以「請問你哪裡卡卡」為主題，組員毛育臨從國二起在整復店打工，擔任整復師助手，將常見文明病，結合心理測驗互動，學會預防。

毛育臨說，他將整骨現場遇到情況，列出八大文明病，包括手腕痠痛，手前臂痛、肩頸痠痛、背痛、骨盆痠痛、大腿痠痛，小腿酸痛與腳底板痛，利用心理測驗融入中醫文化，從中了解身體「卡卡」是如何產生。