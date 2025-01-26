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吉伊卡哇春節降落愛河灣

聯合報／ 記者郭韋綺潘奕言吳淑玲／連線報導
日本人氣IP吉伊卡哇趴遊愛河灣，模樣可愛。記者郭韋綺／攝影
日本人氣IP吉伊卡哇趴遊愛河灣，模樣可愛。記者郭韋綺／攝影

高雄冬日遊樂園昨開幕，日本著名IP吉伊卡哇降落愛河灣，掀起熱潮；邁入第10年的屏東熱帶農業博覽會也登場，首度讓民眾可以走進彩稻田；台南府城普濟燈會前晚啟燈，1800顆彩繪燈籠齊亮，美不勝收，適合蛇年闔家春遊。

冬日遊樂園昨由市長陳其邁主持開幕，吉伊卡哇、小八貓以趴遊愛河灣姿勢可愛亮相，樂團告五人代言，歌聲嗨翻樂迷。市府迎來的吉伊卡哇高16公尺、寬22公尺，堪稱世界最大，會出現珊瑚礁群旁，小八貓則在音浪塔前，兔兔出沒在碼頭樂園，陪民眾過年。16至18號碼頭有25座遊樂設施，即起至2月16日每天下午3時至6時開放，遊園券活動前1小時發放，除夕休園。

屏東熱帶農業博覽會規畫彩稻進行曲等4大展區，其中彩稻田以屏東伏流水、二峰圳為意象，遊客可以走進彩稻田中。「屏東之美，地景長廊」以北大武山為靈感，將長廊與彩稻田連結，營造花果天堂幻境。百花百果展區彙集屏東盛產的花卉與水果供採買，並推出2款以在地農產料理的限定便當。熱博展至2月9日，僅除夕休園。

「第13屆府城普濟燈會」啟燈，多達1800顆彩繪燈籠點亮普濟殿及周邊燈區。圖／台南市政府提供
「第13屆府城普濟燈會」啟燈，多達1800顆彩繪燈籠點亮普濟殿及周邊燈區。圖／台南市政府提供

府城普濟燈會前夜啟燈，1800顆彩繪燈籠點亮，日本群馬縣高崎市農政部長原田修樹與副議長新保克佳率團共襄盛舉。普濟殿表示，主燈展出日本青森睡魔師福士裕朗燈藝作品，還設立日本宮城·仙台ランタンエリア燈區。蛇年剪紙巷燈籠展以原住民文化為主題，邀105名長輩與孩童共同創作，燈會期間歷史建築「88藝療所」開放參觀，燈會即起展至3月1日。

屏東 日本 燈會

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