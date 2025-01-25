影／圓頭農牧公益活動吸引親子參與 蘿蔔王重5.25公斤

圓頭農牧食品今天舉辦「第三屆親源頭拔菜頭公益家庭日」，現場吸引將近500多名大小朋友參加，親子同心協力採收白蘿蔔，現場驚呼聲連連，小朋友互相比拼誰採的蘿蔔最大，到處都是成堆的「蘿蔔山」，氣氛熱烈，活動最後還選拔出單顆重達5.25公斤的「蘿蔔王」，比一個新生兒還重，小朋友雖然抱的很吃力，但超開心的。

圓頭農牧自重新出發以來，已經連續3年舉辦此公益活動，每年都皆吸引許多在地家庭踴躍報名參加，今年一開放報名，許多期待已久的家長小朋友踴躍報名，參與人數突破以往，多達300位大小朋友，但現場加上「親友團」逼近500人。

圓頭農牧創辦人薛承琛表示，這項活動已經邁入第三屆，他感謝金門鄉親對企業的支持，拔蘿蔔家庭日是該公司兩大年度活動之一，希望可以讓家庭的學生們可以深入生活，遠離手機，增進家庭的互動。今年還特別「加碼」有上林餐飲事業創辦人薛曦瑞贊助產業觀摩，讓蘿蔔料理人氣王前三名的小朋友可以赴台參觀上林餐飲所屬的學校團膳中央廚房，了解專業餐飲產業的運作，並開拓孩子們的視野。

今天的活動內容包括拔蘿蔔、蘿蔔料理比賽等，現場不僅有輕快的音樂演奏，也有專業指導員帶領孩子們體驗農作過程，大家在田間開心地拔起蘿蔔，孩子們的笑聲響徹整個活動現場。

今年的活動中，最重的「蘿蔔王」重達5.25公斤由陳御軒小朋友挖到的，第二名則是 5.05公斤由蔡芯姵挖到的 、第三名黃彥竣挖到的是 4.9kg ，都獲得圓頭提供的豐富獎品。