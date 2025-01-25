「吉伊卡哇」來高雄了 陳其邁幫烏薩奇慶生：嗚啦呀哈
「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」自即日起正式起跑，今年最大亮點，就是由日本超人氣IP「吉伊卡哇」擔任活動主角，在現場展出巨型的吉伊卡哇、小八與烏薩奇造型氣球，吸引大批民眾前往朝聖打卡。由於1月22日為烏薩奇的生日，因此有粉絲自主於現場舉辦烏薩奇慶生活動。高雄市長陳其邁也到場共同慶生，除了合唱生日快樂歌之外，陳其邁還模仿烏薩奇，喊出「嗚啦呀哈～呀哈嗚啦～」的招牌台詞。
「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」自即日開跑，現場共設置25座遊樂設施，其中6座是新亮相的機械設施，另外還有幼兒氣墊區、親子互動表演，以及豐富的美食市集。此外，本次活動也由「吉伊卡哇」擔任活動主角，在現場融入諸多主題元素，其中巨型充氣娃娃「吉伊卡哇」設置於高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁海面；「小八」則位於高雄流行音樂中心音浪塔前海面；至於「烏薩奇」陳列於碼頭樂園，也是唯一一隻設置在陸地的充氣娃娃。
在官方設定中，「烏薩奇」的生日為1月22日，因此有粉絲在高雄冬日遊樂園開幕日自發性舉辦「烏薩奇聖誕千秋」慶生活動，將IP創意融合宮廟文化，由身著「埔里呀哈宮」黃色背心、「蛤」字樣帽子的工作人員，於現場發送自製的烏薩奇紀念面紙、春節斗方貼紙。現場民眾只要喊出「嗚啦呀哈，呀哈嗚啦～」的烏薩奇台詞，就可免費索取。並且特意將時間選在「15:37」，以「537」的諧音，呼應烏薩奇的角色名稱。
透過社群力量的發酵，活動在開始前就匯聚百餘人聚集。現場粉絲不僅紛紛秀出自家寶寶的公仔、玩偶，也一同模仿烏薩奇招牌的「蛤？」、「嗚啦」、「呀哈～」、「嚕嚕嚕嚕嚕～」等口頭禪。而在慶生活動開始之後，高雄市長陳其邁也以神秘嘉賓的身份出席，不僅手持壽桃、跟著粉絲一同大唱生日快樂歌，陳其邁還在現場模仿一段「嗚啦呀哈，呀哈嗚啦～」的台詞，現場氣氛十分熱絡。「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動將持續至2月16日，民眾可把握機會前往。
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