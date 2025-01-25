金門假日花市揭幕 書法藝術與公益結合共迎新春

農曆春節即將到來，金門縣林務所今天在森林公園舉辦「迎新春假日花市活動」，吸引眾多鄉親踴躍參與，活動以結合傳統書法藝術、年節花卉展示與公益捐贈為主軸，營造出濃厚的節慶氛圍，為金門春節假期揭開序幕。

今年的活動現場以梅、蘭、竹、菊四君子為主題進行精緻佈置，搭配書法家現場揮毫創作春聯與題詞，展現文化與自然的完美融合。今年，金門縣書法學會理事長徐心富親率多位書法家參與，為鄉親書寫充滿祝福的春聯，縣長陳福海也親自揮毫，在應景的大酒罈上題下「兩岸和融 幸福金門」墨寶，展現新春祝願，期盼兩岸人民和平共融，迎接幸福的新年。

活動在上午9時開始，大批民眾湧入花市，不少提前返鄉過年的遊子也全家總動員到場，選購適合居家佈置的年節應景花卉，除花卉盆栽外，現場還設有公益活動，民眾只需捐贈發票給金門家扶中心，即可兌換天然植物驅蟲劑「苦楝油」，吸引眾多民眾參與，現場大排長龍。

活動內容豐富多元，匯聚了在地花卉園藝業者、安全農業品牌、美食攤位、金門縣警局等公務宣導單位及多個公益團體。不僅滿足民眾年節採購需求，還提供了親子互動的休閒體驗，其中，充氣城堡及「春聯彩繪DIY」體驗大受歡迎；小朋友透過印染技術設計自己的春聯，將創意與童趣融入傳統文化，吸引許多家庭共度溫馨時光。

陳福海在致詞時表示，金門縣林務所於今年初攜手五鄉鎮公所、家扶基金會及華山基金會舉辦「戶戶有盆栽贈苗活動」，今日結合假日花市活動辦理發票愛心捐贈儀式，感謝各界的共襄盛舉，不僅為家中添增年味，更共同為綠美化金門出力，營造整潔與友善的居住環境。