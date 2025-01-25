影／吉伊卡哇趴遊愛河灣可愛亮相 冬日遊樂園遊園券這樣領

2025高雄冬日遊樂園今開幕，日本人氣IP吉伊卡哇、小巴貓以趴遊愛河灣的姿勢可愛亮相，吸引眾多民眾拍照打卡，還邀樂園代言人樂團告五人出席演唱，嗨翻樂迷。高市府表示，冬日樂園今起至2月16日免費遊玩，憑遊園券入場。

冬日遊樂園今天下午2時在高雄流行音樂中心海風廣場開幕，活動最大亮點是高16公尺、22公尺，堪稱全世界最大的吉伊卡哇大型氣膜，以趴姿貼在河面緩緩亮相，現場水門禮隆重迎接，後面小八貓緊緊跟隨一同趴遊愛河灣。

樂園代言人樂團告五人也出席演唱最新創作歌曲「從未見過的海」，女主唱犬青笑說，圓了代言遊樂園的夢，還預告4月12日在高雄世運主場館舉辦演唱會。

市府表示，人氣IP吉伊卡哇會在出現高流珊瑚礁群旁海面、小八貓在靠近高流音浪塔前面、兔兔會出沒在碼頭樂園，3位小可愛陪伴民眾過年、玩元宵。

此外，樂園設施地點16-18號碼，共有25座遊樂設施，其中6座是最新機械設施，也有兒童墊區，適合2到6歲小朋友遊玩。

開放時間從為1月25日至2月16日（除夕休園），橫跨春節假期、元宵，每天下午3時至6時入園，周五至周日、以及年假期間，會增加下午6時至晚上9時的夜間時段。