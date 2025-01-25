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北竿擺暝文化祭祈夢求好運 熱鬧更勝農曆新年

中央社／ 連江縣25日電

馬祖一年一度大型祭神與酬神活動「北竿擺暝文化祭」將於下月9日起至26日，元宵節前後舉辦。擺暝在馬祖熱鬧程度更勝農曆新年，民眾除能欣賞繞境遊行外，還能向神明祈夢求好運。

連江縣政府新聞資料指出，發源自中國福州，並在馬祖生根超過百年的「擺暝」傳統習俗，指廟宇於晚間擺放豐富祭品酬神，進而發展出繞境遊行等傳統慶典。擺暝時節為每年元宵前後，全縣79座宮廟中，就有68座於元宵前後舉行擺暝，又以北竿鄉最具規模與可看性。

連江縣政府指出，2025北竿擺暝文化祭主題為「海不揚波」，由坂里境白馬尊王廟主辦，活動從2月9日（正月12）的點燈儀式起跑，這天各家戶在門口掛上傳統風燈，祈求來年平安豐收。此外，由在地民眾組成的北角星劇團，也將以舞台劇「白馬尊王傳奇2.0」酬神。

2月10日（正月13）以北竿僅有的「燒馬糧」活動為首，可見各廟乩將扛著數十頂神轎，向坂里村白馬尊王致意。晚間的燒馬糧活動，將有限量100支火把供民眾索取，共同點燃主會場以紅磚圍起、直徑約4～5公尺的大馬糧，之後數十頂神轎遶行燃燒中的馬糧區，為當晚最大高潮。

2月11日（正月14）晚間「一日限定」可在橋仔村的女帥宮求子嗣、玄壇宮廟求發財金、田元帥廟求功名、山西靈台公廟補運，共6間宮廟讓民眾心願一次滿足。12日 （正月15）晚間則為重頭戲北竿全島大繞境，藉此祈求來年一切平安。

北竿擺暝文化祭尾聲，為2月26日（正月29）於芹壁村伍位靈公廟的祈夢儀式。民眾可於該廟求神問事後，在廟內隨意找個地方，或坐或躺或放空冥想，等待神明「託夢」解答。當地人多來此求子或求高升。

擺暝期間，除旅外馬祖鄉親會回鄉團圓祭祀外，當地業者推出新台幣2999元起的限量自由行促銷方案，盼能吸引台灣本島民眾到訪。龍福旅行社總經理王元嵩告訴中央社記者，擺暝為北竿人最重視的民俗祭典，與台灣的迎神繞境完全不同，希望更多人能一窺馬祖引以為傲的文化。

元宵節 神轎 馬祖

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