屏東熱博10周年今開幕 園區縮小展期減短加入夜間玩法

屏東熱帶農業博覽會邁入10周年，今日在屏東農業物產館開幕，今年除了園區縮小許多，展期也減為15天。今年熱博以「非常未來」為主題，包括彩稻進行曲、地景長廊、未來願景、百花百果4大展區規畫，展現屏東農業的多元與創新成果。

今年「非常農村・彩稻進化曲」區域以彩色稻米品種，種植成屏東伏流水、二峰圳意象彩稻田，不同於往年，遊客也能走進彩稻田中，不像過去只能站在高檯上欣賞。「屏東之美，地景長廊」則以北大武山作為設計靈感，將長廊構築與彩稻田連結在一起，營造出花果天堂的幻境。

「未來願景」展區則是展現農業在全球氣候變遷下，如何實現近零排放、運用綠能與智慧化管理成為關鍵議題。「百花百果，豐饒之境」彙集了屏東盛產的花卉與水果，讓民眾採買，並推出2款以屏東在地農產料理的限定便當。

屏東縣長周春米表示，今年是熱博10周年，在空間及內容方面都有轉型，加入更多綠能、生態、智慧科技部分，時間也從一個月縮減為半個月。特別的是，今年熱博延後到晚上7點半，夜間的燈光打造出聲光影像，讓熱博有不同白天的景色與玩法。

熱博場地目前正在進行熱帶農業產業園區的開發，打造後續的農業加工、觀光休閒空間。縣府表示，屏東縣是農業的大縣，農業不只是簡單的一級產業，透過農業本身，也能做出藝術的展覽；今年熱博場域雖然縮小，精彩點並未減少。