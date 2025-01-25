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影／金門鄉親返鄉過年很喜氣 副縣長接機還送福袋

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長李文良（右一）等人今天在尚義機場迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，李文良還跟民眾話家常。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（右一）等人今天在尚義機場迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，李文良還跟民眾話家常。記者蔡家蓁／攝影

今天是春節假期的第一天，金門尚義機場陸續湧現返鄉民眾，金門副縣長李文良、金門航空站主任洪念慈等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣；據了解，今年搭載率很高，今天單日往返共98架次，從台灣回金門的班機都班班客滿、一位難求。

春節連假正式展開，為迎接旅台鄉親返鄉過節，李文良、觀光處長許績鑫等一行人，今日上午10點也到機場接機，歡迎鄉親返鄉過年，並關心疏運情形，李文良親切地跟鄉親問候，說「歡迎回家」、「新年快樂」並提前向大家拜年。

李文良也視察整體輸運的狀況，他在入境處發送賀歲紅包及布偶，讓剛下機的鄉親 ，一入境就感受到那份屬於家鄉的溫暖，也讓不少小朋友都超開心的。

洪念慈表示，今年的春節假期長達9天，金門航空站為疏解春節收假返台旅客人潮，將自2月1日上午6

時30起至3日止為期三天，成立「聯合補位服務櫃檯」，提供旅客迅速便捷的補位資訊服務，達到公平公正公開原則，減少無謂紛爭，讓每位鄉親都可以安心迅速返回工作崗位。

洪念慈也說，此次搭機民眾增多，這兩天單趟次預計都有飛50架次，預估返鄉的鄉親約有5萬多人；為了迎接鄉親返鄉，已經連續15年在春節前夕於航廈到站大廳內，結合在地團體表演及發放福袋玩偶，今日上午由柏村國小豎笛隊表演「笛聲悠揚喜迎春」，下午2至4時由由正義國小演出「鑼鼓喧天慶太平」，活動內容熱鬧溫馨可期，讓鄉親充分感受到濃濃的人情味和回家過年的感覺。

明天上午10至12時安排原者民聲樂家胡待明進行「天籟美聲」聲樂表演，下午2至4時由碧山樂團帶來「薩克斯風演奏」，期盼在熱鬧的氣氛下，讓鄉親有「回家」過年的感覺。

金門副縣長李文良（中）今天在尚義機場迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（中）今天在尚義機場迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場從今天起，安排歡迎鄉親返鄉過年的活動，今日由柏村國小豎笛隊表演「笛聲悠揚喜迎春」，受到鄉親好評。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場從今天起，安排歡迎鄉親返鄉過年的活動，今日由柏村國小豎笛隊表演「笛聲悠揚喜迎春」，受到鄉親好評。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（右一）、金門航空站主任洪念慈（左二）等人在尚義機場迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（右一）、金門航空站主任洪念慈（左二）等人在尚義機場迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣。記者蔡家蓁／攝影

春節返鄉 金門

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