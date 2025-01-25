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屏東熱博開幕 遊客可走入如畫布般彩稻田

中央社／ 屏東縣25日電

屏東熱帶農業博覽會今天開幕，今年開放民眾可走入如畫布般的彩稻田拍照，屏東縣長周春米表示，熱博加入智慧科技、親子等元素，在過去10年基礎上，走向非常未來。

2025年屏東熱帶農業博覽會今天在屏東農業物產館開幕，展期至2月9日，為期15天（除夕休園1天），以「非常未來」為主題，透過「彩稻進行曲」、「地景長廊」、「未來願景」以及「百花百果」等4大展區規劃，全面展示屏東縣多元農業面貌與創新成果。並向社會大眾展現農業如何在全球氣候變遷與科技浪潮交互影響下，持續翻轉並邁向永續決心。

周春米致接受媒體聯訪指出，屏東熱博進入第10年，加入智慧科技、親子、青農等元素，大家最喜愛的彩稻田也做不同設計，以屏東伏流水、二峰圳做為定位，而且可以走進入彩稻田中，今年也延續到晚上，透過光影形塑出不一樣的熱博。

周春米表示，物產館內加入科技影像，有更舒適親子互動空間，也可以看到熱博10年來成績，希望在此基礎之上，走向農漁業智慧科技、綠能的非常未來。

農業部次長黃昭欽說，自己也是熱博的忠實觀眾，每年都來，一個活動能辦10年一定有背後基礎存在，從每年參觀人數逐年成長，代表民眾肯定。而農業的成長不單要讓在地鄉親知道，也要讓遊客了解農民的辛苦，同時展現農村活力、農業科技及屏東美麗，也可以吃到在地的優質農產品。

屏東縣農業處提及，「非常農村．彩稻進化曲」區域以彩色稻米品種與創意設計，將田野幻化成繽紛絢麗的大地畫布，讓遊客在拍照視覺之餘，親身走入畫布般的稻田；「屏東之美，地景長廊」則聚焦屏東自然生態底蘊；「未來願景」展區則最能彰顯前瞻性與挑戰性；「百花百果，豐饒之境」則彙集屏東縣盛產的花卉與水果。

縣府表示，屏東縣是農業大縣，有太多農業故事可以說，農業不再只是簡單一級產業，透過農業本身，也能做出像藝術般的展覽。今年熱博場域雖然縮小，但各種精彩不間斷，從彩稻、科技、長廊、舞台市集到物產館，運用光環境創造出不同以往的熱博。

周春米 屏東 親子

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