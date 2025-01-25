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高雄淨零減碳社區營造受理申請 最高補助30萬元

中央社／ 高雄25日電

高市都發局今天表示，為推動結合淨零減碳理念的社區環境營造，市府推出「114年度高雄市社區營造實施計畫」最高補助新台幣30萬元，即日起受理申請，歡迎各社區踴躍提案。

都發局今天發布訊息表示，市府推出「114年度高雄市社區營造實施計畫」最高補助30萬元，新增社造點如零碳綠環境及多元整合型提案至3月31日截止，而既有社造點維護管理提案至2月27日截止。

都發局表示，計畫第一類「零碳綠環境」，以整理社區閒置空地，採多元減碳措施，提升社區生態價值，如選用原生樹種或固碳喬木來綠化環境、廢棄木材作成休憩座椅或回收寶特瓶改造成裝置藝術等手法等。

第二類「多元整合型」著重於社區空間改造，並結合其他補助資源及創新行動，如開展社區服務、特色活動、實作體驗等，營造多元生活場景，亦可發展微型地方創生，推廣青創、文創事業與生態旅行。

第三類「既有社造點維護管理」則是民國111年12月31日以前獲政府相關綠美化補助完成的社造點，可申請維護管理所需工具、材料、植栽補植、志工便當、茶水等費用。

都發局表示，透過社區營造補助，鼓勵社區居民關注生活環境品質，自主參與環境改善；都發局並有專業社規師輔導機制，為社區提供協助，共同營造美好的社區空間，歡迎各社區踴躍提案。

社區營造 零碳 高雄市

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