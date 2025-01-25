黃牛喊到900元天價！高雄燈會吉伊卡哇燈籠搶手 網路交換商品最夯是它

2025高雄燈會聯名日本知名IP吉伊卡哇，掀起網路交易熱潮，甚至有幼兒園老師發現喊到900元天價，遭民代批評「燈籠之亂」；除哄抬價格外，網路也有不少標榜吉伊卡哇全新未拆或已組裝好的交換文，結果網友想換最多商品的是日常用品衛生紙。

高市府舉辦的冬日遊樂園今天下午在流音中心海風廣場啟動，活動引進著名IP吉伊卡哇大型氣膜，將挑戰黃色小鴨盛況；今年高雄燈會聯名日本知名IP吉伊卡哇提燈，引發搶購熱潮。

其中高雄市國小以下學童，每人均可獲得一盞免費提燈，但第一波發放之後，不少家長拿出來兜售，網路出現交易熱潮，轉賣價300元至500元，甚至有幼兒園老師發現，已喊到900元天價。議員邱于軒直呼市府造成燈籠之亂，造福黃牛好過年。

除網路交易潮外，也有不少交易文出現，PTT高雄版有家長貼文指，家中有吉伊卡哇提燈兩組全新未拆，因小孩沒興趣組裝，因此想換出，歡迎來信討論，因貼文未註明想交換的物品，被網友吐槽違反交換文規定，「別人都換衛生紙耶，不曉得你想釣什麼？」

交易文中不少網友以「全新未拆」或「已組裝好」的吉伊卡哇提燈交換衛生紙，品牌中以好市多的一串科克蘭衛生紙最多，以衛生紙售價一串369元來說，很划算；也讓其他網友狐疑地問「為啥大家都要換衛生紙？面紙不能嗎，餐巾紙不能嗎」。