快訊

MLB／水原一平哭窮求緩刑 控被大谷壓榨：薪水又低工時又長

獨／竹東遭狙殺黑幫董座背中2槍、刀刀見骨 豪賭「穩賺不賠」恩怨曝

陸軍祕密接裝拖式2B反裝甲飛彈600枚 反登陸戰力升級

高市空品不佳啟動應變措施 估午後逐漸好轉

中央社／ 高雄25日電

高雄今晨空氣品質以橘色提醒為主，環保局啟動應變措施，預計午後空氣品質將逐漸好轉。此外，南區資源回收廠於昨晚火警，火勢今上午控制，也提醒民眾留意異味影響。

高雄市環保局今天表示，今天環境風場為東北季風，高雄位於下風處，清晨風速較弱，且濕度高有霧氣產生，造成污染物累積情形，今晨空氣品質以橘色提醒為主，午後霧氣消散風速增強，空氣品質將逐漸好轉。

環保局表示，上午啟動應變措施因應，要求轄內大型業者執行降載減排、提升防制設備效率，並針對三大污染源進行巡查，減少污染排放，同時提醒市民外出記得做好個人防護。

此外，高雄市南區資源回收廠於昨晚7時許發生火警，高雄市消防局今天表示，火警現場為垃圾儲坑，有大量垃圾悶燒產生濃煙，加上作業空間侷限，搶救不易，火勢於今天上午9時5分控制，無人員傷亡。

消防局也提醒位處下風處，如小港及林園的民眾須留意異味影響，盡量待在室內，緊閉門窗，減少外出，如需外出應戴好口罩。

消防局呼籲民眾生活垃圾務必做好妥善處理，尤其廢棄一次性乾電池、鋰電池及行動電源，要妥善回收，避免清運過程因受壓縮擠壓磨擦而造成起火燃燒甚至爆炸，確保場所安全。

環保局 空氣品質 高雄市

延伸閱讀

影／貯坑料位高又封閉 高雄小港南區資收廠殘火難撲滅

影／過年垃圾量大…高雄資源回收廠起火 開挖仍有餘火恐要再燒2天

高雄小港南區資收廠大火！這幾區別外出 市府指疑民眾亂丟餘燼廢棄物

高雄資源回收廠火警 環保局示警這3區會受異味影響

相關新聞

黃牛喊到900元天價！高雄燈會吉伊卡哇燈籠搶手 網路交換商品最夯是它

2025高雄燈會聯名日本知名IP吉伊卡哇，掀起網路交易熱潮，甚至有幼兒園老師發現喊到900元天價，遭民代批評「燈籠之亂」...

「吉伊卡哇」降落高雄愛河灣 50家旅宿飯店推優惠

日本超人氣IP「吉伊卡哇」今起在高雄河灣展出，挑戰黃色小鴨風潮，高雄市觀光局指已有50家旅宿業響各式優惠，搶攻萌商機，民...

吉伊卡哇熱潮！高雄市出現2輛超萌公車 這款手機APP可追蹤路線

2025高雄冬日遊樂園迎來全球知名IP吉伊卡哇，高市交通局特別在50路五福幹線推出2輛「吉伊卡哇公車」，新版iBus+ ...

壽山收容所犬貓多 民代促加強隔離防疫

高雄2處動物收容所去年計25隻犬貓染病身亡，其中壽山所收容量近臨界點，內部僅有2處隔離欄位，民代憂心，未及時防疫恐感染其...

高雄老人文康車巡迴 民怨等太久

高雄7輛行動式老人文康車提供長輩義診、量血壓，欣賞影片、歌唱、棋藝等休閒服務，但巡迴全市38區，每年2000多場次，有長...

高雄7輛「行動老人文康車」全市巡迴 偏鄉長輩怨頻率低

高雄市目前有7輛「行動式老人文康車」巡迴全市38個行政區，車內設備提供各區老人歌唱、欣賞影片和基本健康測量等服務，尤其深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。