高市空品不佳啟動應變措施 估午後逐漸好轉
高雄今晨空氣品質以橘色提醒為主，環保局啟動應變措施，預計午後空氣品質將逐漸好轉。此外，南區資源回收廠於昨晚火警，火勢今上午控制，也提醒民眾留意異味影響。
高雄市環保局今天表示，今天環境風場為東北季風，高雄位於下風處，清晨風速較弱，且濕度高有霧氣產生，造成污染物累積情形，今晨空氣品質以橘色提醒為主，午後霧氣消散風速增強，空氣品質將逐漸好轉。
環保局表示，上午啟動應變措施因應，要求轄內大型業者執行降載減排、提升防制設備效率，並針對三大污染源進行巡查，減少污染排放，同時提醒市民外出記得做好個人防護。
此外，高雄市南區資源回收廠於昨晚7時許發生火警，高雄市消防局今天表示，火警現場為垃圾儲坑，有大量垃圾悶燒產生濃煙，加上作業空間侷限，搶救不易，火勢於今天上午9時5分控制，無人員傷亡。
消防局也提醒位處下風處，如小港及林園的民眾須留意異味影響，盡量待在室內，緊閉門窗，減少外出，如需外出應戴好口罩。
消防局呼籲民眾生活垃圾務必做好妥善處理，尤其廢棄一次性乾電池、鋰電池及行動電源，要妥善回收，避免清運過程因受壓縮擠壓磨擦而造成起火燃燒甚至爆炸，確保場所安全。
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