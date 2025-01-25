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「吉伊卡哇」降落高雄愛河灣 50家旅宿飯店推優惠

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高雄福華飯店玩姓名哏，遊客名字讀音與「吉、伊、卡、哇」其中1字相符，在飯店旗下餐廳用餐，都可享優惠或贈禮。圖／高雄福華飯店提供
高雄福華飯店玩姓名哏，遊客名字讀音與「吉、伊、卡、哇」其中1字相符，在飯店旗下餐廳用餐，都可享優惠或贈禮。圖／高雄福華飯店提供

日本超人氣IP「吉伊卡哇」今起在高雄河灣展出，挑戰黃色小鴨風潮，高雄市觀光局指已有50家旅宿業響各式優惠，搶攻萌商機，民眾春遊高雄還能撿好康。

2025高雄冬日遊樂園今午開幕，繼療癒人心的黃色小鴨吸引900萬參觀人潮之後，今年由人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」登場當主角，高雄市觀光局長高閔琳說，來自日本3隻可愛的「吉伊卡哇」，要帶給民眾滿滿吉利幸福感。

高雄愛河灣變身為「暖萌遊樂園」，高雄旅宿飯店業相中商機，已有50家推出配套或折扣方案。相關優惠訊息及旅遊資訊上高雄旅遊網「二○二五Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」專區即能查詢。

位於高雄港第一排的高雄漢來大飯店與「艇萌玩家」合作，推出「玩酷港都 海上超跑派對」專案，入住可欣賞愛河灣無敵港景，還可搭海上超跑遊艇遊港灣，不同角度觀看「吉伊卡哇」。高雄福華大飯店、高雄萬豪酒店的住房專案，均依房型人數也送「棧貳庫文化遊艇IP大賞船班」船票組及吉伊卡哇一卡通。

另高雄福華飯店及H2O水京棧國際酒店都大玩姓名哏，遊客名字讀音與「吉、伊、卡、哇」其中1字相符，出示證件並打卡或出示與冬季遊樂園合照，在兩家飯店旗下餐廳用餐，都可享優惠或贈禮。

承億酒店4人入住經典和式雙人房有優惠價，並享早餐加購買一送一。高雄英迪格酒店 Pier No.1 高空酒吧26日至2月28日止，推出期間限定「吉伊卡哇」3款主題調酒，詮釋南國冬日意象與鮮活有趣的城市氛圍。和逸飯店高雄中山館規畫療癒系住宿行程，除有專屬打卡好禮，「動物園郊遊趣」專案贈壽山動物園門票。

2025高雄冬日遊樂園今午開幕，年由人氣IP「吉伊卡哇Chiikawa」登場當主角。記者王昭月／翻攝
2025高雄冬日遊樂園今午開幕，年由人氣IP「吉伊卡哇Chiikawa」登場當主角。記者王昭月／翻攝
入住高雄漢來大飯店，旅客有機會搭海上遊艇超跑感受海港魅力。圖／高雄漢來飯店提供
入住高雄漢來大飯店，旅客有機會搭海上遊艇超跑感受海港魅力。圖／高雄漢來飯店提供

吉伊卡哇 英迪格酒店 飯店

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