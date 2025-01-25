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金門昔日風害致村落荒蕪 軍民協力造林防災

中央社／ 金門25日電

金門早年因煮鹽、燃料需求等許多因素大量砍伐林木，因此風害嚴重，除衍生風獅爺信仰，風害也造成村落荒廢，後在國軍與民眾合力造林後，金門風害才終於歇止。

金門昔日風害嚴重，許多居民會在村莊外設立風獅爺以鎮風煞，國軍到金門後，開始大量種植木麻黃等樹種防風；在金門風害歷史中，更有村落因此荒廢，如金門縣志記載：「有風患者，村落每致遷移，如李洋、西洪，昔為村落，今漸荒蕪。」

金門縣前文化局長呂坤和接受中央社記者採訪表示，金門在元代時發展鹽業，當時都是以煮鹽方式製鹽，所以砍伐很多樹木作為燃料，後來又因為戰爭、燃料需求等因素，使得金門林木越來越稀少。

呂坤和說，金門受風害影響最為人所知是西洪村，當地風害嚴重，到了民國40年左右只剩下2、3戶人家，「曾有當地人說，家裡1天打掃就要抬2桶沙出去」；而西洪也有傳說，是因為有人破壞了當地風水，才導致常有風沙。

呂坤和表示，其實西洪所在東半島因為是迎風面，又沒有高山擋風，所以是風害較嚴重區域，以前有俗語是「欲嫁過西一枝芒，毋嫁過東一個人。」表示過去金門女性不願意嫁到東半島，因為生活會比起在西半島更為艱苦。

根據金門縣林務所發行的「金門林業經營四十年回顧與展望」，約在民國40年金門軍民開始大規模造林，到60年止，造林已有相當規模，飛沙走石現象已經減少，避免了許多村落被「廢村」的噩運。

國軍 金門 風獅爺

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