金門夾道木麻黃 乘載軍民生活記憶

過去金門在全島種植木麻黃作為防風定沙、遮蔽營區等用途；此外，木麻黃也是金門民眾在一般生活、節慶經常接觸的樹種，乘載著許多金門人的生活記憶。

根據金門縣林務所發行的「金門林業經營四十年回顧與展望」，提及早年因兵災人禍，島上大多樹木被砍伐，且冬季季節風強勁，到了民國38年國軍進駐金門時風砂已造成嚴重災害，居民深受其擾，而「國軍為建築工事，與百姓相爭伐薪，林木破壞殆盡」。

長期關注地方文史、環境議題，現為金門無黨籍議員的董森堡表示，因為木麻黃能在惡劣地質環境成長，生長速度又快，因此金門就選擇木麻黃作為「防風定砂」樹種；他也說，金門被日軍佔領時也有種植木麻黃，只是數量沒有後來金門這麼多。

董森堡說，也因為木麻黃不是落葉喬木，它1年4季的葉子、葉型都會持續保持，對軍事營區也會起到掩蔽作用，所以當時號稱「十萬大軍」的國軍很多都有協助種植的經驗；也有民眾表示，當時每個人都有種植數量的要求，「種死了還會被關禁閉」。

此外，金門的木麻黃是許多平民的生活記憶，董森堡說，金門是海島，現代化設施發展較慢，過去還沒有瓦斯燃氣前，金門最早是用燃燒柴薪來生火，而木麻黃就是經常被選擇樹種。

董森堡也說，金門在節慶時製作的「發粿」，會在上面點紅象徵喜氣，而過去有些金門人就是拿木麻黃的樹脂作為點紅的材料；或者是夾道生長的木麻黃，早期也有許多小販在樹下販賣涼飲、西瓜等，可以說木麻黃是很多金門人的回憶。

董森堡表示，近年來，木麻黃因老化等因素而有林相更新議題，及因道路拓寬需求，工務單位會砍伐木麻黃，他建議，縣府應該有妥適的維護管理計畫，包含調查樹況健康的木麻黃以保留、在拓寬道路時考慮將木麻黃作為中央分隔島的樹種等作法，在建設發展與樹木保留間取得平衡。