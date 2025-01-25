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吉伊卡哇熱潮！高雄市出現2輛超萌公車 這款手機APP可追蹤路線

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
2025高雄冬日遊樂園迎來全球知名IP吉伊卡哇，高市交通局特別在50路五福幹線推出2輛「吉伊卡哇公車」。圖／高雄市交通局提供
2025高雄冬日遊樂園迎來全球知名IP吉伊卡哇，高市交通局特別在50路五福幹線推出2輛「吉伊卡哇公車」。圖／高雄市交通局提供

2025高雄冬日遊樂園迎來全球知名IP吉伊卡哇，高市交通局特別在50路五福幹線推出2輛「吉伊卡哇公車」，新版iBus+ APP中新增吉伊卡哇公車追蹤功能；交通局表示，iBus+ 在今年1月改版後加入捷運、輕軌查詢功能，使用介面推出「友善版模式」，提供使用者語音報讀功能與低地板公車資訊。

交通局局長張淑娟說，iBus+ APP開發階段即納入不同客群的多樣性需求，開發多項功能，如強化旅運規劃、到站提醒、常用地點管理，也推出「友善版模式」，提供語音報讀功能與低地板公車資訊，今年1月再加入捷運、輕軌查詢功能。這次配合2025冬日遊樂園主題，推出追蹤吉伊卡哇活動公車功能，民眾可以透過iBus+ APP即時捕捉五福幹線的吉伊卡哇公車足跡。

交通局表示，iBus+ APP除優化旅運規劃、畫面字體鮮明化，今年更版因應民眾需求加入捷運、輕軌查詢功能，民眾可透過iBus+ APP即時查找捷運、輕軌列車抵達時間與其他站相對應車程時間，作為旅行的參考資訊。高雄去年甫推出即榮獲德國紅點設計獎、日本優良設計獎及UX Design Awards 2025提名，後續也會依據民眾意見，持續優化，改善使用介面並增加智能化服務，提升更友善操作便利性。

交通局強調114年1月25日至2月16日2025 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園活動期間，只要下載高雄iBus+ APP，民眾只須撥撥手指，下載、點擊，即可即時追蹤吉伊卡哇公車，歡迎多加利用，共同感受吉伊卡哇的超人氣魅力。

2025高雄冬日遊樂園迎來全球知名IP吉伊卡哇，高市交通局特別在50路五福幹線推出2輛「吉伊卡哇公車」。圖／高雄市交通局提供
2025高雄冬日遊樂園迎來全球知名IP吉伊卡哇，高市交通局特別在50路五福幹線推出2輛「吉伊卡哇公車」。圖／高雄市交通局提供
高市交通局特別在50路五福幹線推出2輛「吉伊卡哇公車」，新版iBus+ APP中新增吉伊卡哇公車追蹤功能。圖／高雄市交通局提供
高市交通局特別在50路五福幹線推出2輛「吉伊卡哇公車」，新版iBus+ APP中新增吉伊卡哇公車追蹤功能。圖／高雄市交通局提供

公車 吉伊卡哇 輕軌 高雄市

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