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壽山收容所犬貓多 民代促加強隔離防疫
高雄2處動物收容所去年計25隻犬貓染病身亡，其中壽山所收容量近臨界點，內部僅有2處隔離欄位，民代憂心，未及時防疫恐感染其他動物，動物保護處回應，壽山所已經調整空間，增設隔離欄位，全力防杜動物間交叉感染。
動保處表示，高市動物收容所每天都有動物進出，為防杜容留動物染病，壽山所已增設隔離欄位及多個臨時隔離籠，新進動物會隔離觀察，部分轉由燕巢所協助；飼料盆、飲水器每周消毒後會在陽光下曝曬，減少病原量，去年收容所犬貓死亡數為六都最低。
貓犬常見的傳染病多數能透過疫苗預防，幼小犬貓出生後至4個月內需接受2至3次疫苗注射，每次間隔3至4周即能完成基本免疫，但剛入所的動物本身若有傳染病，很可能傳染其他動物。
2處動物收容所犬貓，2022年有90隻染病死亡，去年降至25隻，占收容隻數1%，但壽山所收容量近250隻臨界點。
市議員邱于軒說，過去曾有民眾反映自收容所認養貓咪後發生貓瘟死亡，壽山所空間不足，無法做到基本隔離，犬貓易相互傳染，建議規畫幼貓（犬）區、成貓（犬）區，並對剛入所動物量測體溫、篩檢糞便，有問題則隔離治療。
動保處表示，新進犬貓隔離觀察時採分齡分籠，並注射疫苗，篩選潛伏性感染以提升抵抗力，獸醫師每天巡視，疑似感染即快篩檢測並隔離治療，未滿3月齡的幼貓因免疫機能尚未穩定，暫不開放民眾認養。
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