高雄老人文康車巡迴 民怨等太久

高雄7輛行動式老人文康車提供長輩義診、量血壓，欣賞影片、歌唱、棋藝等休閒服務，但巡迴全市38區，每年2000多場次，有長輩抱怨文康車1個月才來1次，不少社區預約也要等很久，量能十分不足。

社會局表示，目前文康車定點服務約200處，申請單場服務者須在3至6個月之前預約，大旗山區和大岡山區文康車行程較滿，因此各有2輛巡迴，將視區域服務據點成長情形，調整或增購車輛。

因應高齡化社會，市府提供行動式老人文康車服務，全市38個行政區統整為7大區，各配置1輛，每輛文康車含購買和改裝約花250萬元，針對未提供定期老人服務的場所、新設關懷據點和偏鄉提供定點服務，老人（身障）福利機構可申請單場服務。

不過議員黃文志表示，全市老人文康車僅7輛，每年跑2000多場次，7輛車巡迴38個行政區，量能太不足。陳老先生說，文康車可播放音樂帶健康律動，搭配彈力帶、握力球拉筋健身，大家還能點歌一展歌喉、車上也有象棋、跳棋、積木能讓祖孫同樂並供應零食、咖啡，每次看到文康車來都好開心，但1個月只來1次。

負責東區及北區A老人文康車服務的郭吳麗珠慈善事業基金會表示，3輛文康車負責100多個社區巡迴，每天上、下午場全排滿，原則每個申請單位1至2個月會服務1次，真的供不應求。