澎湖運動用品業者送暖 贈弱勢幼童百雙球鞋

澎湖在地運動用品店業者蔡良田，長期回饋社會，今天捐贈100雙球鞋給馬公弱勢幼童，讓孩子們過年有新鞋可穿，未來穩健邁出每一步，感受到社會的愛與溫暖。

長年投入運動產業推廣的蔡良田，今天前往馬公市幼兒園捐贈100雙新球鞋，要給弱勢及發展遲緩兒童，馬公市長黃健忠代表受贈，並回贈感謝狀，還分送喜糖給小朋友，要讓孩童們開心準備過年。

黃健忠表示，在馬公經營運動用品店的蔡良田，平時熱愛運動，也長期推動地方公益回饋社會。今天捐贈球鞋給弱勢幼童，就是希望讓孩子們感受到社會的愛與溫暖。

蔡良田表示，「飲水思源與知恩圖報」是個人秉持的信念，這次捐贈鞋子，不僅是一種基本的生活物資，對於孩子們來說，更是一份來自社會的鼓勵與支持，這次小小的贈鞋心意，期望在農曆新年前，為孩子添上一份溫暖，穩健邁出每一步。

馬公市立幼兒園長吳麗靜說，此次收到在地善心人士蔡良田捐贈的100雙球鞋，對園內經濟弱勢及發展遲緩兒童而言，不僅是生活上的實質支持，更是心理上的鼓舞，在未來學習與發展提供更穩固的支持。